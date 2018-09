Só a vitória do Flamengo sobre o Galo interessa Mauricio Barbieri

Rio de Janeiro (RJ) – Vitória ou demissão. Parecem ser essas as opções do técnico Maurício Barbieri do Flamengo no jogo deste domingo (23), contra o Atlético-MG. A partida, às vésperas de um confronto decisivo do rubro-negro pela Copa do Brasil, será realizada no Maracanã, a partir das 15h (horário de Manaus), válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O copo da paciência dos cartolas rubro-negros parece tem enchido completamente com o empate por 1 a 1 diante do Vasco, na última rodada. O jogo, que embora tivesse mando de campo vascaíno, foi realizado em Brasília (DF). Assim, falta apenas uma gota para transbordar.

O recado parece ter sido dado ao treinador, que sabe da necessidade de conquistar uma vitória neste domingo para estar no cargo na quarta-feira (26), na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, em São Paulo. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, houve empate sem gols.

O aumento da pressão não foi a única consequência do clássico. A perda do meia Diego foi outra herança da partida. Ele foi expulso e terá que cumprir suspensão automática. Neste caso, considerar sua ausência um desfalque é questão de opinião. Frio e lento, o atleta muitas vezes é um obstáculo quando o Flamengo precisa pressionar em busca da vitória. Caberá a Paquetá, bem mais veloz, fazer essa função. Com 45 pontos, o rubro-negro está a cinco pontos atrás do líder São Paulo.

Retomar vitórias

O Galo também falhou no clássico regional que disputou na jornada anterior. Diante de uma equipe reserva do Cruzeiro, não passou do 0 a 0. Pior: na segunda etapa esteve mais próximo de sofrer a derrota do que marcar o gol da vitória. Com isso, acabou caindo da 5ª para a 6ª colocação e também perdeu a oportunidade de reduzir a diferença para o São Paulo. Atualmente, soma 42 pontos.

No caso do alvinegro, a postura indicou que a comissão técnica não considera ter elenco capaz de brigar pelos primeiros lugares. Assim, traçou uma estratégia cujo objetivo é deixar o time nas quatro primeiras colocações, alcançando uma vaga direta na fase de grupos da edição 2019 da Copa Libertadores.

Isso indica que a equipe atleticana deverá tem uma postura conservadora buscando explorar o desespero rubro-negro no confronto deste domingo. O técnico Thiago Larghi fez algumas experiências no time durante os treinamentos ao longo da semana e preferiu manter mistério em relação à escalação.

