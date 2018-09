Olimpíada da 3ª Idade chega ao segunda dia de competições

Manaus - As partidas de tênis de mesa e gerontovoleibol marcaram o segundo dia de competições da 20ª Olimpíada da Terceira idade, da Prefeitura de Manaus. As disputas contaram com alegria e superação dos jovens idosos. A programação esportiva foi realizada na Vila Olímpica de Manaus, Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

De acordo com o secretário da Semjel, João Carlos, as atividades buscam auxiliar os idosos nas práticas esportivas e proporcionam qualidade de vida. “A Prefeitura de Manaus, juntamente com a Semjel, busca da melhor forma proporcionar atividades esportivas como essas para os idosos. E ficamos muito felizes em vê-los participando com muita alegria das atividades”, ressaltou.

Confiante em sua estreia na competição pela modalidade voleibol, representando o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Coroado, a aposentada Mariana Aguiar, 64, contou que já esperava o primeiro lugar, pois ela acreditava desde o início em sua equipe. “Minha equipe é maravilhosa, elas são muito dedicadas e a gente veio para ganhar”, disse.

O CEL Ninimberg Guerra, conhecido como CEL ‘Bergão’, manteve a hegemonia no gerontovoleibol masculino e conquistou o heptacampeonato consecutivo. O confiante, Paulo César, 54, já esperava que seu centro esportivo fosse ser campeão novamente da modalidade. “Fico feliz em participar e ganhar é claro. Não vou mentir, já sabia que iríamos ganhar porque sempre acreditei em minha equipe”, contou entusiasmado.

Programação

Nesta terça-feira, 25, das 8h às 12h, os jogos disputados serão futpênalti, chute a gol e jogo de malha, no Clube do Trabalhador do Sesi, Coroado, Zonas Leste. Lance livre na cesta, taco no disco, lançamento ao alvo, argolas e natação acontecerão na quarta-feira, 26, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Parque do Idoso, zona Centro-Sul.

Na quinta-feira, 27, das 14h às 18h, acontece as disputas de atletismo, na Vila Olímpica. Já na sexta-feira, 28, das 17h às 20h, no Parque do Idoso, será realizado o concurso de dança, marcando assim o encerramento da 20ª edição da Olimpíada da Terceira Idade.

Resultados categoria Feminina





Modalidade Voleibol:

1- Lugar: CEL Coroado

2- Lugar: CEL Ninimberg Guerra





Modalidade Tênis de mesa categoria 1:





1- Lugar: Parque do Idoso

2- Lugar: CEL Rouxinol

3- Lugar: CEL Rouxinol





Categoria 2:

1- Lugar: Parque do Idoso

2- Lugar: Parque do Idoso

3- Lugar: Parque do Idoso

3- Lugar: CEL Rouxinol





Categoria 3:

Não teve





Categoria 4:





1- Lugar: UNATI

2- Lugar: Parque do Idoso

3- Lugar: Parque do Idoso

3- Lugar: CEL Coroado

Resultados categoria Masculina





Modalidade Tênis de mesa categoria 1:

1- Lugar: CEL Coroado

2- Lugar: CEL Rouxinol

3- Lugar: CEL Redenção

3- Lugar: Parque do Idoso





Categoria 2:

1- Lugar: CEL Santa Etelvina

2- Lugar: CEL Coroado

3- Lugar: Parque do Idoso

3- Lugar: Parque do Idoso

Categoria 3:

Não teve





Categoria 4:

1- Lugar: CEL Coroado

2- Lugar: Ufam

3- Lugar: CEL Redenção





Modalidade Voleibol:

1- Lugar: Ninimberg Guerra

2- Lugar: UFAM

3- Lugar: CEL Redenção

*Com informações da assessoria

