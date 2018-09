Seleção Brasileira de Futsal atropela Argentina em noite de Falcão

Falcão corre para comemorar um de seus dois gols sobre a Argentina | Foto: Janailton Falcão

Manaus - A Seleção Brasileira de Futsal teve uma atuação de gala na noite desta terça-feira (25). Diante da Argentina, em Manaus, o Brasil não tomou conhecimento do adversário e venceu por 8 a 2, com gols de Falcão, duas vezes, Bruno, Rodrigo, Felipe Valério, Marcel, Lé e Douglas. Lamas marcou os dois gols dos argentinos.



O grande personagem do duelo foi Falcão. O craque entrou em quadra com 397 gols pela seleção e chegou mais perto da marca histórica com dois gols ainda no primeiro tempo.

O tento de número 400 não veio, mas o camisa 12 deu duas assistências na etapa complementar.

O Brasil não entrou bem em quadra. Os brasileiros começaram sufocados pela forte marcação argentina e quase sofreram o primeiro gol do jogo logo nos primeiros momentos, quando o rival roubou a bola no campo de ataque e Baisel acertou a trave.

O susto fez bem à seleção brasileira, que melhorou e passou a pressionar em busca do primeiro gol do jogo, que veio dos pés de Falcão. O craque tabelou com Marcel na ala direita, invadiu a área e chutou na saída do goleiro para marcar seu 398º gol com a camisa amarela e abrir o placar.

Podendo fazer história em Manaus, Falcão não parou no primeiro gol. A seleção continuou atacando e foi recompensada com seu segundo gol no jogo, quando o camisa 12 aproveitou falha da defesa adversária e marcou seu segundo na partida e o 399º pelo Brasil.

O domínio brasileiro continuava. Precisando marcar gols, a Argentina abriu mão da defesa em prol do ataque e o Brasil agradeceu. O ala Bruno recebeu no meio e finalizou sem chances para o goleiro e fez 3 a 0 no placar do primeiro tempo.

Virou passeio

No segundo tempo, o Brasil diminuiu o ritmo, mas continuou controlando a partida. A defesa da Argentina continuava oferecendo espaços e permitiu o quarto gol da seleção. Após troca de passes pela ala esquerda, Rodrigo finalizou para transformar a vitória em goleada.

A situação da Argentina ficou ainda pior quando Greco recebeu cartão vermelho e deixou seu time com um a menos em quadra por dois minutos. Os brasileiros pressionaram e acertaram duas bolas na trave, mas não refletiram a superioridade numérica em gols.

O quinto gol brasileiro veio dos pés de Felipe Valério. O camisa 6 recebeu de Falcão e finalizou com firmeza para ampliar a vantagem. Pouco depois, Marcel dominou pela direita, cortou o marcador e fez 6 a 0.

Com a Argentina jogando no tudo ou nada, com direito a goleiro-linha, o Brasil aproveitou para marcar mais um. Lé recebeu nova assistência de Falcão e finalizou para o gol sem goleiro. Segundos depois, a Argentina chegou ao gol de honra com Lamas.

Com dois minutos restantes, a seleção aumentou goleada. Aproveitando novamente o gol livre, já que a Argentina jogava com goleiro-linha, Douglas chutou de longe e fez 8 a 1. Pouco depois, novamente com Lamas, a Argentina marcou seu segundo gol no jogo, o último da partida, que fechou o placar em 8 a 2.

