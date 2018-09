Sesc abre inscrições para passeio ciclístico dentro do balneário

Manaus - O Sesc AM está com inscrições abertas para o passeio ciclístico de lançamento da ciclofaixa que será implantada na unidade Sesc Balneário, em Manaus. Os primeiros 200 inscritos irão receber uma camisa do Sesc mediante doação de 2 kg de alimento que serão usados em ações sociais da entidade. O passeio será no fim da tarde do próximo domingo (30).

As inscrições serão recebidas até sexta (28) e serão realizadas exclusivamente no site do Sesc. No sábado (29), a lista com os nomes dos inscritos será divulgada. A troca dos alimentos não perecíveis pela camisa será realizada no dia do evento, a partir das 15h30. O acesso de ciclistas que não realizaram inscrição também será livre mediante a doação dos alimentos.

A concentração para o passeio ciclístico de lançamento da ciclofaixa do Sesc terá início as 15h30. A previsão é que a largada seja a partir das 16h30. O percurso da ciclofixa é de 6 km de extensão dotados de subidas e descidas acentuadas e de contato direto com a natureza que rodeia o balneário.

O evento celebrará dois grandes momentos do mês de setembro: O aniversário de 69 anos do Sesc Amazonas e 72 do Sesc Nacional, bem como o mês da mobilidade que acontece no Brasil e em outros países do mundo. O momento é de celebração, mas também de conscientização, como explica o técnico de esportes do Sesc, Kilson Costa.

“Estamos tornando um sonho em realidade. A ciclofaixa dentro da unidade do Balneário concretiza o papel do Sesc de educar as pessoas através do trânsito também. São 6 km de extensão e alguns pontos com via compartilhada com veículos. Manaus passa a contar com mais uma opção de espaço de prática esportiva”, disse.

Após a inauguração, o acesso à ciclofaixa do Sesc Balneário será permitido mediante o uso da carteirinha da entidade e compra da pulseira que será vendida a preço simbólico. O horário de funcionamento para prática do ciclismo será no sábado e no domingo, das 8h30 às 17h30. Nos dias de semana, a ciclofaixa será usada apenas para locomoção entre os espaços.

Serviço:

O quê: Lançamento Ciclofaixa Sesc

Quando: Domingo (30)

Horário: Concentração 15h30, saída 16h30.

Local: Sesc Balneário, Avenida Constantinopla, n. 288, Alvorada

Inscrição: 24 a 28 de setembro (para quem quiser a camisa do Sesc mediante doação)

Valor: Gratuito

*Com informações da assessoria

Leia mais

Candidatos apresentam propostas para salvar o futebol amazonense

Disponível segundo lote de ingressos para clássico Brasil e Argentina

Confira mais notícias de esporte no Portal em TEMPO