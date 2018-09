Corinthinans elimina Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil

São Paulo - O Corinthians venceu o Flamengo e se classificou para a final da Copa do Brasil., na noite desta quarta-feira (26).

O timão enfrentará o Cruzeiro, nos dias 10 e 17 de outubro, pela taça da competição.

O Corinthians conseguiu a vaga após os gols de Pedrinho e Danilo Avelar. O Flamengo balançou a rede aindano primeiro tempo, devido a um gol contra que o Henrique, camisa 3 do Corinthians fez.

O time carioca ainda tentou um empate, mas acertou o travessão aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado levou o time paulista para a disputa final.

Cenário

O Corinthians enfrentará o Cruzeiro, que se classificou após empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, no Mineirão. No jogo de ida, o Cruzeiro havia vencido de 1 a 0 e o empate nesta quarta levou a equipe mineira para a final.

A decisão está prevista para os dias 10 e 17 de outubro.

