Igor Cearense é o novo técnico da equipe feminina do Iranduba

Manaus - O Iranduba da Amazônia já têm um novo técnico, Igor Cearense assume o comando da equipe feminina do time amazonense e tem pela frente o desafio do Campeonato Amazonense 2018 e da Taça Libertadores da América.

O presidente do clube, Amarildo Dutra destacou que a contratação de Igor foi bastante analisada para que pudesse vir ao encontro da necessidade do time. “Na verdade nós avaliamos vários pontos, dentre eles, além do trabalho realizado quando estava no Manaus, a partir daí tentamos analisar se o perfil dele se encaixava com o do Iranduba”, comentou o Amarildo que destacou ainda que foram estabelecidas etapas de trabalho ao novo comandante do Iranduba.

O técnico Igor Cearense assumiu o time masculino do Iranduba, logo após, assumiu a coordenação de futebol do time feminino. Depois da eliminação do Brasileirão e da não renovação com Adilson Galdino, Igor foi convidado para assumir mais este desafio a frente da equipe amazonense.

“Na segunda-feira o presidente me convidou para assumir o feminino, achei interessante a proposta, a Libertadores chama muito a atenção, têm o campeonato estadual, e o grupo muito comprometido me fez tomar essa decisão. Vamos dar continuidade ao que Iranduba vinha fazendo, não vamos dispensar ninguém, nem atletas, nem comissão técnica, porque é uma equipe que eu acredito, estou há duas semanas trabalhando com o grupo e vamos continuar firmes e fortes”, destacou Igor.

O novo comandante do time amazonense, ressaltou ainda contratações só serão realizadas caso haja a necessidade para a Taça Libertadores da América, que será realizada de 18 de novembro a 02 de dezembro em Manaus.

Segundo o diretor de futebol, Lauro Tentardini, Igor é um velho conhecido pelo trabalho realizado em outros times. “É um prazer anunciar o Igor, é um cara que desde que estava no Penarol a gente conversava bastante, fez um excelente trabalho no Manaus, bicampeão estadual, ganhou todas as competições de base, então agora só falta o título no feminino, e temos a certeza de que ele fará um grande trabalho no Iranduba. Foi uma escolha muito boa do nosso presidente, eu também participei dessa escolha e temos certeza que tomamos a decisão correta visto que ele têm grandes resultados no futebol amazonense”.

Igor segue agora à frente das duas equipes, a feminina e a do masculino do Iranduba. O técnico estreia na Série B do Campeonato Amazonense masculino, neste sábado, 29, às 16h, contra o Holanda, no Estádio Carlos Zamith. E pelo Amazonense Feminino, no dia 04 de outubro, contra o Atlético Amazonense, no Estádio Ismael Benigno (Colina).