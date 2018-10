Desfalcado, Vasco encara o Paraná para deixar zona de rebaixamento

O time está na 17º posição com 29 pontos | Foto: Divulgação/Carlos Gregório Jr

Em meio ao clima de instabilidade política, com a anulação da última eleição do clube, o Vasco tenta escapar dentro de campo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Ceará sobre a Chapecoense na noite do último domingo (30), em Fortaleza, o time carioca voltou a figurar na área de risco da tabela, em 17º lugar, com 29 pontos.

O time treinou no CT do Palmeiras neste domingo e após o almoço já embarcou para Curitiba (PR), de olho no jogo com o Paraná nesta segunda-feira (1º), às 20 horas, no estádio Durival Britto. O técnico Alberto Valentim tem pelo menos dois desfalques certos: Fabrício e Andrey, que vão cumprir suspensão automática.

No empate por 1 a 1 com o Santos na última quinta-feira (27), no Pacaembu, o lateral-esquerdo Fabrício recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, assim como o volante Andrey, que foi expulso aos 41 minutos do segundo tempo.

As duas baixas abrem concorrência no time titular. Giovanni Augusto é o favorito para começar jogando em uma das vagas. Na outra, Maxi López retorna de suspensão e deve tomar a posição.O técnico confia na evolução do time.

"Gostei bastante do desempenho dos atletas nas atividades aqui em São Paulo. Eu sempre falo para o grupo que todos precisam treinar forte e estar prontos, pois quando ocorrem ausências, por um motivo ou outro, a oportunidade vai aparecer para quem não está jogando", lembrou Valentim.

Em tom de mistério, ele preferiu não dar nenhuma pista sobre o time que vai começar jogando. Há três jogos sem perder, o Vasco aparece com 29 pontos e depende apenas de si para se manter distante da zona de rebaixamento.

Leia mais

Brasil perde para Polônia e fica com o vice no Mundial de Vôlei

Igor Cearense é o novo técnico da equipe feminina do Iranduba