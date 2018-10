Atletas paralímpicos são destaques na Etapa Nacional de Arremesso

Manaus - Os atletas paralímpicos Dornival dos Santos e Cheine Araújo participaram e saíram destaques, no período de 28 a 30 de setembro, da Etapa Nacional de Arremesso de Peso, realizado no Centro Paralímpico Brasileiro , no bairro Jaraguari, em São Paulo.

Deficientes visuais, os atletas, que são patrocinados pelo Abrigo Moacyr Alves, foram destaques em suas respectivas modalidades. Dernnival consagrou-se campeão brasileiro de arremesso de peso na modalidade F13 e Cheine Araújo foi terceiro lugar na modalidade F11.

Abrigo Moacyr Alves

Além de Dernival dos Santos e Cheine Araújo, o Abrigo Moacyr Alves está patrocinando outros atletas locais desde o início do ano. A instituição fornece alimentação, logística e uniformes de competição.

O intuito do projeto é valorizar e incentivar o esperto e competições paralímpicas em Manaus.

