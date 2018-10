Favorito, Cilic leva virada e cai na estreia do Torneio de Tóquio

Principal candidato ao título do Torneio de Tóquio, o croata Marin Cilic foi surpreendido logo em sua estreia | Foto: Divulgação

Principal candidato ao título do Torneio de Tóquio, o croata Marin Cilic foi surpreendido logo em sua estreia. Nesta terça-feira (2), o cabeça de chave número 1 levou uma virada do alemão Jan-Lennard Struff, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (7/1), em 2h20min.

Atual número seis do mundo, Cilic não resistiu ao 56º do ranking apesar do bom desempenho no saque. O favorito disparou 13 aces na quadra dura do torneio de nível ATP 500, contra nove do rival. E acertou 76% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço, contra 72% do alemão. Mesmo com as boas performances no serviço, cada tenista sofreu três quebras de serviço na partida. Cilic, porém, perdeu seu saque em momentos mais decisivos.

Foi o segundo confronto entre os dois no circuito, sendo que o croata vencera o primeiro. Cilic não entrava em quadra desde que defendeu a Croácia na vitória sobre os Estados Unidos, pela semifinal da Copa Davis, há duas semanas. Antes parou nas quartas de final do US Open.

Na segunda rodada em Tóquio, que já equivale às oitavas de final Struff vai duelar com o francês Jeremy Chardy, que avançou na chave ao derrotar o bósnio Damir Dzumhur também por 2 a 1: 4/6, 6/3 e 6/3.

Já o suíço Stan Wawrinka fez uma melhor estreia na capital japonesa. O ex-número 3 do mundo, atual 74º, bateu o norte-americano Taylor Fritz por 6/3 e 6/4. Wawrinka vem se recuperando gradualmente no circuito após ficar afastado durante metade da temporada passada em razão de uma cirurgia no joelho. O tenista da Suíça caiu de forma precoce no US Open, logo na terceira rodada. Mas vinha de resultados regulares, com quartas de final no Masters 1000 de Cincinnati e oitavas em Toronto - foi eliminado pelo compatriota Roger Federer e pelo espanhol Rafael Nadal, respectivamente. Em São Petersburgo, na semana passada, parou na semifinal.

Em Tóquio, Wawrinka vai duelar agora com o jovem canadense Denis Shapovalov, de apenas 19 anos. Ainda nesta terça, o grego Stefanos Tsitsipas passou pela estreia ao derrotar o local Taro Daniel por 6/1 e 6/3. Ele vai enfrentar o vencedor do duelo entre o francês Gilles Simon e o australiano Alex de Minaur. Também avançaram o norte-americano Frances Tiafoe e o francês Richard Gasquet.

