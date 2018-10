Desfalcado, mas com Vinicius Júnior relacionado

São Paulo (SP) – Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid-ESP entra em campo nesta terça-feira (2), contra o CSKA-RUS, em Moscou. Os merengues estão na liderança do grupo G e querem aumentar a distância para os rivais.



O CSKA espera surpreender os espanhóis em seus domínios. A equipe vai contar com o brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes na lateral. Os russos buscam a primeira vitória na fase de grupos para ficarem em boa situação, mirando a classificação.

Do outro lado, o Real Madrid vem de uma série de tropeços no Campeonato Espanhol. Os merengues perderam para o Sevilla e empataram com Atlético de Madrid nesta semana. Para piorar, os visitantes não deverão contar com o zagueiro Sergio Ramos, o lateral Marcelo e o atacante Bale, lesionados.

Na outra partida da chave, a Roma-ITA vai em busca dos três pontos contra o Vitória Pilsen-TCH, no estádio Olímpico.

Sem CR7

Com um aproveitamento de 100% no Campeonato Italiano, a Juventus vem embalada após uma vitória de virada em cima do Napoli para enfrentar o Young Boys, da Suíça, na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A grande ausência da partida, que acontecerá em Turim nesta terça-feira, às 12h55 (de Manaus), será o craque português Cristiano Ronaldo.

A Velha Senhora enfrentou o Valencia, da Espanha, no primeiro confronto e teve sua maior estrela expulsa com menos de 30 minutos da primeira etapa. Mesmo assim, os italianos venceram por 2 a 0, com dois gols de pênalti convertidos por Pjanic. Agora, contra os suíços, a Juve pretende confirmar o favoritismo em casa.

Ao contrário dos comandados de Allegri, o Young Boys foi derrotado em casa pelo Manchester United, da Inglaterra, por 3 a 0, com gols marcados por Pogba (dois) e Martial. Os suíços vão tentar surpreender a Juventus para ainda sonharem com a classificação.

Na outra partida do grupo, o United recebe o Valencia no Old Trafford. Em má fase na Premier League, os Red Devils esperam fazer valer o mando de campo diante dos espanhóis.

Reabilitação

O Manchester City entra em campo nesta terça-feira, contra o Hoffenheim, na Rhein Neckar Arena, na Alemanha, pela Liga dos Campeões, às 12h55 (de Manaus). Os comandados de Guardiola vão a campo pressionados após a derrota em casa para o Lyon, na estreia.

Para piorar a situação do City, o Hoffenheim começou bem a fase de grupos ao empatar com o Shakhtar, na Ucrânia. Os alemães vão tentar se impor diante da torcida para aumentar a pressão sobre a equipe inglesa.

Já no Manchester City, o pensamento é de mostrar a mesma força que a equipe tem na Premier League, onde é o líder, ao lado do Liverpool, sem ter perdido ainda no campeonato.

Na outra partida da chave, o Lyon vai receber o Shakhtar, no Gerland. Os franceses podem disparar na liderança do grupo F.