Fora de casa, Vasco empata com lanterna e sai do Z-4

Paraná e Vasco ficaram no empate em 1 a 1, que não resolve a vida de nenhum dos dois no Campeonato Brasileiro | Foto: JOKA MADRUGA

Curitiba (PR) - Em um duelo de desesperados na Vila Capanema, Paraná e Vasco ficaram no empate em 1 a 1, que não resolve a vida de nenhum dos dois no Campeonato Brasileiro. O resultado foi um pouco melhor, entretanto, para os visitantes, que com 30 pontos, saíram da zona de rebaixamento, ocupando agora a 16ª colocação. Lanterna, a equipe paranista, com 17 pontos, vai ficando cada vez mais próxima da Série B.



O Tricolor abriu a contagem aos oito minutos da primeira etapa, em um chute de longe de Alex Santana que contou com desvio na zaga vascaína. Aos 49 minutos, cobrando penalidade, o atacante argentino Maxi Lopez deixou tudo igual. Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Fluminense, segunda-feira (8), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Já o Vasco terá pela frente o Botafogo, na terça-feira (9), no Engenhão. O lateral-direito Yago Pikachu lamentou o tropeço vascaíno. "O nosso sentimento de hoje acho que é de frustração pelo jogo que fizemos. Quem viu o jogo todo viu que no mínimo tínhamos de ter vencido o jogo por 3 ou 4 a 1. Lamentamos muito, porque viemos com a expectativa de fazer os três pontos", pontuou.