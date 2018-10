Jungle Classic Jiu-Jitsu revela atrações para a segunda edição

Manaus - O idealizador do Jungle Classic Jiu-Jitsu, Bosco Junior anunciou o card da segunda edição do evento, marcada para o dia 23 de novembro, a partir das 19h, no Jevian Festas e Eventos, localizado na Rua Rio Javari, nº 788, Vieralves, Bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Assim como na primeira edição, a competição vai reunir veteranos do jiu-jitsu amazonense, conhecidos como ‘Geração Ouro”. No total serão 13 super combates protagonizados por grandes estrelas, que carimbaram seus nomes entre os melhores na década de 90.

Batizada de “O Despertar dos Grandes Guerreiros”, o organizador do evento, Bosco Junior espera superar as expectativas e aposta no card bem montado.

“Quando iniciamos a primeira edição, já havia o projeto em dar continuidade à competição, então com a grande repercussão do evento, procuramos um título para dar sequência. Ao invés de números, queremos usar títulos e esse caiu muito bem, já que esse sucesso despertou o interesse de vários atletas renomados em participar dos combates. Eu vou trocando ideias com os amigos como Junior Cardoso, Alessandro Guimarães, Almerio Augusto, entre outros, e vou tentando inserir para que tudo dê certo e possamos alcançar o resultado esperado”, explicou Bosco.

Vitória

Vencedor da primeira edição do evento, o faixa preta 5º DAN de jiu-jitsu, Alessandro Guimarães, retorna à segunda edição para enfrentar Rogério Bessa em um dos combates mais esperados da competição.

“No meu treinamento uso muito a yoga, trabalho condicionamento físico e o jiu-jitsu. Busco treinar com atletas de todos os pesos, principalmente com essa galera nova, cheia de ideias e movimentos criativos”, revelou.

O card repleto de astros do jiu-jitsu, inclui o presidente da Federação Cearense Esportivo (FCE), Ary Lobo, que enfrentará Fábio Pinheiro.

“Estou morando há 15 anos em Fortaleza e retorno a Manaus para participar deste grande evento. É muito gratificante poder voltar à minha cidade natal e enfrentar um adversário de alto nível, como o Fábio. A expectativa é grande. Estou treinando para mostrar o que sempre aprendi, desde 1985, com meus grandes mestres”, declarou.

Ingressos e Informações: (92) 988234840.

Confira o Card

1- MARCOS VIANA (ALBERTO DOS SANTOS) VS LUÍS ROCHA (HBJ)

2- FÁBIO PINHEIRO (PINA) VS ARY LOBO (CARLSON GRACIE)

3- ALCENOR ALVES (WHITE HOUSE) VS LUÍS CORDEIRO (PINA)

4- BRUNO CUNHA (CARLSON GRACIE / MANFIGHT) VS JÚNIOR GUSMÃO (PINA)

5- HEBERSON BELCHIOR (BUDDHA JIU-JÍTSU) VS VICTOR HUGO (EQUIPE 7 / MASCARENHAS)

6- EMERSON BENCHIMOL (ALL BROTHERS AMAZON JJ / MANFIGHT) VS DAWGLISH SOUZA (PINA)

7- FERNANDO SOARES (ORLEY LOBATO) VS ABRAHAM LITAIFF (EQUIPE 7 / MASCARENHAS)

8- ÂNGELO CARIOCA (CARIOCA TEAM) VS JOSAFÁ JÚNIOR (TEAM CARDOSO)

9- DEIVE FONSECA (MPBJJ / NOVA UNIÃO) VS JÂNIO RODRIGUES (ORLEY LOBATO)

10- HENRIQUE RAMOS (EQUIPE 7 / MASCARENHAS) VS MARCOS PAULO (PINA)

11- ANDERSON BENCHIMOL (ALL BROTHERS AMAZON JJ / MANFIGHT) x ARLISON MELO (KIMURA)

12- MARCOS PACHECO (EQUIPE 7 / MANFIGHT) x TONU FERREIRA (WHITE HOUSE)

13- ALESSANDRO GUIMARÃES (VALOIS JIU JITSU) x ROGÉRIO BESSA (MONTEIRO)

*Com informações da assessoria

Leia mais

Jogos Olímpicos dos Ex-Alunos do Dom Bosco começam no dia 12

Iranduba estreia com empate na Série B do Amazonense