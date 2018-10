Barezão feminino começa nesta quinta, no Estádio da Colina

Manaus - O Campeonato Amazonense de 2018, começa nesta quinta (4), com a participação de quatro clubes, jogadoras de diversas gerações vão ter a oportunidade de participar da competição estadual em busca do reconhecimento da categoria, buscando o troféu de Campeão do melhor Campeonato de Futebol Feminino da Região Norte do Brasil.

Nesta primeira rodada, a partida de abertura fica por conta das equipes 3B Sport e CDC Manicoré, no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, zona Centro-Oeste de Manaus. Atual campeão da competição, o Iranduba, já conta com sete títulos consecutivos.

Quatro times completam o Barezão, entre eles, os já citados, EC Iranduba da Amazônia, 3B da Amazônia , CDC Manicoré e Atlético Amazonense. O campeonato segue até o dia 20 de outubro.

Disputa

Na Primeira Fase, os Clubes jogarão entre si em turno único, classificando-se os 02 (dois) de melhor índice técnico. A final será disputada em partida única, sem vantagem, permanecendo a partida empatada, o campeão será conhecido através de cobranças de penalidades de acordo com IFAB.

Confira

Rec

Programação de Jogos

*Com informações da assessoria

Leia mais

Seleção brasileira terá seis mudanças para amistoso contra El Salvador



Após gol e jogar improvisado, Marquinhos garante que pode ser lateral