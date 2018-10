Meninas do Hulk goleiam na estreia do Amazonense

Manaus - O Iranduba iniciou a campanha pelo oitavo título do campeonato amazonense jogando apenas um tempo, contra o clube novato - Atlético Amazonense, na noite de quinta-feira (5), no estádio Ismael Benigno (Colina).

Na partida, o Iranduba, conhecido também como "Hulk", bateu o Atlético-AM por 5 a 0 e terminou aos 45 minutos da primeira etapa, por ter número insuficientes de jogadoras em campo.

O Atlético entrou entrou em campo com apenas oito jogadoras, porque houve problemas de liberação de atletas junto a outros clubes que impediram o time de inscrever a equipe completa para o jogo de estreia. O Atlético-AM foi fundado em janeiro deste ano.

Ainda no jogo, a goleira Naiara e a meia Tayana do Atlético se lesionaram durante a partida e deixaram o time sem condições de continuar.

Próxima partida

As meninas do Iranduba enfrentam o CDC Manicoré, às 14h30 do dia 10 de outubro, no estádio Carlos Zamith.

No mesmo dia, às 16h30, o Atlético Amazonense enfrenta o 3B da Amazônia.

*Com informações da assessoria

