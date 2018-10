Neymar é indicado à Bola de Ouro 2018, na França

Paris, França - A revista France Football anunciou nesta segunda-feira (8) os 30 candidatos ao prêmio Bola de Ouro de 2018. Como costuma fazer anualmente, a publicação foi divulgando os nomes aos poucos, e, nas levas finais, incluiu o nome de Neymar entre os concorrentes ao tradicional troféu dado desde 1956.

Neymar foi indicado depois de um início de ano bastante conturbado. Após sofrer uma grave lesão no pé direito e passar por cirurgia, o atacante do Paris Saint-Germain voltou aos gramados somente às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. Nela, demonstrou estar distante do melhor ritmo e decepcionou na queda do Brasil nas quartas de final, para a Bélgica.

Este início ruim de ano foi suficiente para que ele ficasse fora da lista de dez finalistas ao prêmio da Fifa de melhor do mundo, entregue a Modric em setembro. A France Football, no entanto, colocou o nome do brasileiro entre os 30 melhores de 2018, talvez também pelo bom início de temporada que faz com a camisa do PSG.

Outro brasileiro indicado pela France Football nesta segunda-feira foi o lateral Marcelo. O jogador do Real Madrid conquistou este ano a Liga dos Campeões pela quarta vez com o Real Madrid, sendo a terceira consecutiva. No entanto, também sofreu com problemas físicos na Copa e rendeu abaixo do esperado.

Outros dois brasileiros anunciados entre os 30 candidatos pela France Football, ambos também da seleção. São eles: o goleiro Alisson, que vestiu as cores da Roma na última temporada e atualmente atua pelo Liverpool, e o atacante Roberto Firmino, um dos principais responsáveis por levar o Liverpool à decisão da última Liga dos Campeões.

A lista da publicação francesa não tem nenhuma grande surpresa. Vencedor das últimas duas edições do prêmio, Cristiano Ronaldo, agora na Juventus, está entre os indicados, assim como Lionel Messi, do Barcelona, Eden Hazard, do Chelsea, Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, entre outros.

Uma das premiações mais tradicionais do futebol, a Bola de Ouro é entregue desde 1956, e entre 2010 e 2015 foi oferecida em conjunto com a Fifa. Entre os vencedores do prêmio, estão nomes como os de Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Roberto Baggio, além dos brasileiros Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká.

Confira os 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro:



Sergio Agüero (ARG/Manchester City)

Alisson (BRA/Liverpool)

Gareth Bale (GAL/Real Madrid)

Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

Edinson Cavani (URU/Paris Saint-Germain)

Thibaut Courtois (BEL/Chelsea)

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus)

Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

Roberto Firmino (BRA/Liverpool)

Diego Godin (URU/Atlético Madrid)

Antoine Griezmann (FRA/Atlético de Madrid)

Eden Hazard (BEL/Chelsea)

Isco (ESP/Real Madrid)

Harry Kane (ING/Tottenham)

N'Golo Kanté (FRA/Chelsea)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

Mario Mandzukic (CRO/Juventus)

Sadio Mané (SEN/Liverpool)

Marcelo (BRA/Real Madrid)

Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (ARG/Barcelona)

Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Neymar (BRA/Paris Saint-Germain)

Jan Oblak (ESL/Atlético de Madrid)

Paul Pogba (FRA/Manchester United)

Ivan Rakitic (CRO/Barcelona)

Mohamed Salah (EGI/Liverpool)

Sergio Ramos (ESP/Real Madrid)

Luis Suarez (URU/Barcelona)

Raphael Varane (FRA/Real Madrid)

Leia mais

Alisson e Firmino estão em lista inicial do prêmio Bola de Ouro

Perto do penta: Hamilton fatura mais um troféu na temporada