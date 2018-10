Série B do Amazonense agita a Arena da Amazônia

Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Sul América vem sendo a grande surpresa da Série B do Amazonense. | Foto: Divulgação





Manaus -Nesta quarta-feira (10), a 3ª rodada da fase de classificação da Série B do Campeonato Amazonense de Futebol promete ser especial. Além de ter o confronto entre os dois únicos invictos na competição, Sul América e Tarumã, a rodada será disputada no principal palco esportivo do Estado, a Arena da Amazônia.

A partir das 17h, os portões serão abertos para o público. Uma hora mais tarde, a bola vai rolar para a partida entre Iranduba e Cliper. Logo depois, às 20h, os Sulão e Tarumã se enfrentam em duelo que vale pela liderança da competição.

Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Sul América vem sendo a grande surpresa da Série B do Amazonense.

A equipe comandada pelo técnico Marcelo Galvão tem o melhor ataque da competição, muito graças ao artilheiro Marinho, que já balançou as redes em duas oportunidades. Porém, o confronto de logo mais não será fácil. Logo na estreia, o Tarumã atropelou o Cliper por 4 a 2. Por isso, a partida deve ser equilibrada e decidida nos detalhes.

Antes, Iranduba e Cliper entram em campo atrás da primeira vitória no campeonato. Sem pontuar em duas jogos – derrota por 4 a 2 para o Tarumã e 4 a 1 para o Sul América -, o Cliper pode se despedir da competição caso perca mais uma vez.

Quarto colocado na tabela de classificação, o Holanda folga na rodada.

