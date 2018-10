Cruzeiro e Corinthians abrem decisão da Copa do Brasil

Edilson deve ser titular nesta noite | Foto: ERWIN OLIVEIRA





São Paulo (SP) – Vaga na Libertadores de 2019, grande prêmio em dinheiro, a chance de conquista de um título nacional. Muito está em jogo para Cruzeiro e Corinthians, que iniciam, nesta quarta-feira (10), os primeiros 90 minutos da grande decisão da Copa do Brasil. O confronto está marcado para às 20h45 (horário de Manaus), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Após eliminar o favorito Palmeiras, a equipe celeste fará a partida de ida da final do torneio mata-mata em seus domínios, e quer aproveitar tal fato para construir uma vantagem importante antes do duelo em Itaquera. Os alvinegros, por sua vez, apostam justamente no fator casa para compensar a inferioridade técnica na disputa. Para isso, precisam ao menos segurar um empate no estádio adversário e levar a decisão para São Paulo.

No Corinthians de Jair Ventura, a escalação para a primeira final já não é mais mistério. Na reta final do processo de recuperação de uma fibrose na coxa esquerda, o lateral-direito Fagner treinou com os companheiros de equipe e deve ser o titular para o confronto no Mineirão.

Por outro lado, o comandante do Timão não poderá contar com o suspenso Douglas, habitual titular. No lugar do meia, Jair Ventura deve promover o retorno de Gabriel em sua posição de origem – a de volante, ao lado de Ralf. Com a lesão de Fagner, o jogador “tapava o buraco” na lateral-direita, já que o treinador corintiano não enxerga Mantuan como membro do setor defensivo, diferentemente de Fábio Carille.

A equipe se prepara para enfrentar o Cruzeiro em partida válida pela final da Copa do Brail 2018 | Foto: PETER LEONE





Já o técnico Mano Menezes, do Cruzeiro, tem um grande problema para disputar a final da Copa do Brasil diante do Timão. O meia Arrascaeta foi convocado para os amistosos da seleção uruguaia e não vai para a partida.

A diretoria do Cruzeiro tentou a liberação do jogador, no entanto, o atleta não ficou livre. O jogador fez contato com a comissão técnica e companheiros para explicar que se trata de uma final de torneio nacional, mas nem isso aliviou a situação. A justificativa para a convocação é que o Uruguai está formando o elenco para os próximos anos e contar com Arrascaeta neste momento é fundamental.

Sem Arrascaeta, Mano Menezes deve optar por colocar em campo o velocista Rafinha. Ele não se saiu bem nos duelos contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, porém, ainda tem a preferência do treinador azul. Rafael Sóbis e David são outras opções.

O restante da equipe não deve sofrer alterações em relação ao time que entrou em campo na decisão contra a equipe argentina, na última semana, pela competição internacional. No entanto, não é possível ter certeza, pois Mano Menezes fechou totalmente os treinamentos. A tendência, contudo, é de que o time celeste vá para cima dos adversários em seus domínios.