Deyverson se firma e vira peça-chave do Palmeiras no Brasileirão

O Pacaembu prendeu o fôlego quando Deyverson dividiu a bola com Bressan, zagueiro do Grêmio. Com a força de vontade que já lhe é característica, o atacante do Palmeiras controlou a bola, levantando a torcida. Um corte rápido para a perna direita foi o necessário para depois, com uma bomba, estufar a rede de Paulo Victor e fazer o estádio explodir.

O gol deu a vitória ao Palmeiras por 2 a 0 e foi o segundo de Deyverson na partida, que manteve o Verdão com três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. E esse está longe de ser o primeiro jogo decidido pelo atacante neste campeonato.

Desde que o técnico Luiz Felipe Scolari assumiu o comando do Palmeiras, a vida de Deyverson mudou. Antes contestado pela torcida, virou xodó, principalmente por seus gols em clássicos estaduais. Na última semana, marcou no triunfo por 2 a 0 sobre o São Paulo no Morumbi. Também foi dele o gol na vitória sobre o Corinthians por 1 a 0.

Mas os dois gols da tarde deste domingo foram ainda mais especiais. Sob os olhares de seus familiares, Deyverson homenageou um torcedor ilustre do Palmeiras: o menino Nickollas. Deficiente visual, o jovem ganhou o carinho dos fãs de futebol ao mostrar que a paixão pelo clube de coração quebra barreiras. Na saída de campo, o atacante dedicou os dois gols na partida ao pequeno palmeirense, em entrevista à Rede Globo.

- Eu estava com o pensamento só no Nickollas, de fazer o gol e dedicar a ele - afirmou. Na comemoração, Deyverson botou as mãos sobre os olhos, em referência ao menino.

Com 59 pontos, o Palmeiras é o líder do Brasileirão. Na próxima rodada, Deyverson e companhia recebem o Ceará, dentro de casa.