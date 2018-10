Raimar, amazonense da Seleção, visita alunos do Santos FC de Manaus

Manaus -O jogador amazonense Raimar Rodrigues Lopes, que no mês de maio foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-17, visitou seus antigos professores na Escola de Futebol Oficial do Santos FC de Manaus.

Atualmente no Paraná Clube-PR, o polivalente de apenas 16 anos deu uma rápida palestra aos Meninos da Vila na tarde desta segunda-feira, 15 de outubro, no campo de grama sintética da Arena APCEF Amazonas – avenida Efigênio Sales, Parque 10.

“O recado que eu deixo para os meninos é nunca desistir porque há pouco tempo eu estava trabalhando, eu estava treinando, eu estava estudando e sem probabilidade de estar num time grande. Hoje eu tenho essa oportunidade e acho que a palavra chave é nunca desistir, sempre lutar pelos seus sonhos”, ensinou o atleta, que joga como lateral-esquerdo e meia.

Raimar é oriundo do Novo Aleixo, e deu seus primeiros chutes nos campeonatos no complexo esportivo Waldir Moraes, no São José 2, Zona Leste de Manaus. O talento foi lapidado para valer na Escola de Futebol do Santos FC em Manaus, que não por acaso usa a frase “trajetórias de sucesso começam aqui” como slogan. Ele jogou por oito meses no Coritiba, foi dispensado e depois foi contratado pelo Paraná, onde está há dois anos e foi sua vitrine para o primeiro chamado para vestir a “Amarelinha”.

“A convocação foi uma experiência muito boa. Lá eu tive muito aprendizado, coisas novas todos os dias e tive a oportunidade de jogar dois amistosos e me saí muito bem. Graças a Deus tem ido tudo certo”, enfatizou Raimar, que retorna ao Sul do País na tarde desta terça-feira, 16.

O coordenador da Escola do Santos FC, David Filho, agradeceu a visita e a palestra da promessa da Seleção Sub-17 aos alunos da base do clube.

“A gente fica muito feliz por ele estar conseguindo o objetivo da vida dele, esse sonho que ele sempre teve de ser atleta de um clube profissional, agora já está num clube, no Paraná, e recentemente foi convocado pela Seleção Brasileira. A gente fica muito feliz por tudo que ele está vivendo, mas isso tudo é fruto de trabalho e ele está começando a colher os frutos de tanta dedicação”, destacou David.

