Programa 'Forças no Esporte' alcança mais de 580 jovens em Manaus

Manaus - Ajudar na formação das futuras gerações de brasileiros, esse é o principal objetivo do Programa Segundo Tempo Forças no Esporte (Profesp), projeto social financiado pelos Ministérios do Desenvolvimento Social, Esportes e Defesa. Em 2018, a ação completa 15 anos.

Para comemorar a data, na terça-feira (16) ocorreu a abertura da Taça Amazônia de Artes Marciais e Copa Profesp, competição realizada na praça poliesportiva do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Bis), localizado na Avenida São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Contando com a presença do coordenador nacional do Exército do Profesp, Paulo de Tarso, as atividades tiveram inicia na manhã quando a pira olímpica foi acessa. À tarde, os competidores participaram da primeira parte dos jogos, que ocorrem até amanhã (18), com a disputa do jiu-jitsu.

Para Tarso, o mais importante é mostrar para os jovens o quanto é fundamental aprender a superar as dificuldades do dia a dia ao invés de revelar novos atletas. Segundo ele, são mais de 25 mil crianças atendidas em todo o País, sendo 580 só em Manaus divididas em cinco unidades.

“A competição não tem o objetivo de competição, mas sim de despertar a superação. Nossa competição não tem um nível de organização equivalente das competições oficiais. Preferimos que seja uma grande confraternização. Todas recebem medalha. O profesp tem 15 anos e o objetivo principal não é revelar talentos, mas fazer a inclusão social de crianças carentes por meio do esporte”, revelou.

“Hoje, atendemos no 1º Bis, no Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar (Compensa), 12ª Região Militar (Ponta Negra), 12º Batalhão de Suprimento (Santo Antônio) e 4º Centro de Geoinformação (Compensa). São crianças de 7 até 17 anos. A seleção é feita pelas escolas”, concluiu.

Participando do projeto desde junho, a estudante Sofia Margarita, de 13 anos, afirmou que as atividades a fizeram enxergar alternativas para uma vida mais saudável e movimentada.

“Descobri o projeto através da minha escola e confirmei que ele é muito bom. Aprendi várias modalidades e que a vida não é só ficar no celular. Podemos praticar esportes e buscar ser cada vez melhor. Buscar uma melhora pessoal”, afirmou.

