Messi é eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol em setembro

Messi terminou setembro com três gols | Foto: Getty





O atacante Lionel Messi, um dos responsáveis por conduzir o Barcelona à vice-liderança do Campeonato Espanhol neste início de temporada, foi eleito nesta quarta-feira o melhor jogador do torneio no mês de setembro.

Messi terminou setembro com três gols: um no empate em 2 a 2 com o Girona, e dois na impiedosa goleada por 8 a 2 sobre o Huesca. Além disso, fez quatro assistências no mês passado.

O argentino receberá o prêmio no Camp Nou antes da partida de sábado, contra o Sevilla, que lidera o Espanhol com um ponto a mais que o Barcelona.

