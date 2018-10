Seleção Brasileira não empolga mesmo com vitória sobre Argentina

São Paulo – O Brasil encarou uma renovada Argentina em amistoso disputado na terça-feira (16) em Jeddah, na Arábia Saudita, e voltou a apresentar um desempenho decepcionante. Mas foi salvo por Miranda, que garantiu o triunfo por 1 a 0 já nos acréscimos do segundo tempo e manteve os 100% de aproveitamento da seleção após a Copa do Mundo da Rússia.



O clima de clássico tão citado de ambos os lados ficou apenas nas jogadas mais ríspidas e o que se viu em campo foi um futebol muito aquém da história deste confronto. O empate por 0 a 0 representava bem o que se viu em campo, mas na jogada aérea, aos 47 minutos da etapa final, a seleção arrancou a vitória.

Foi mais uma atuação fraca da equipe do técnico Tite depois da decepção na última Copa do Mundo. Antes, a seleção havia obtido três vitórias em três amistosos, mas contra os fracos Estados Unidos (2 a 0), El Salvador (5 a 0) e Arábia Saudita (2 a 0), sem empolgar em nenhuma destas partidas.

Talvez buscando este combustível ofensivo, Tite inovou ontem e escalou Roberto Firmino e Gabriel Jesus juntos no ataque. Não deu certo. Jesus mostrou dificuldade para buscar jogo pela direita, enquanto que Firmino pouco apareceu.

A seleção, então, mais uma vez dependeu exclusivamente de Neymar e em meio a outra atuação irregular do astro do Paris Saint-Germain, pouco criou mesmo diante de uma Argentina sem Lionel Messi, Agüero, Di María e Higuaín.

O jogo até começou bastante pegado, com a seleção acionando Neymar e o brasileiro sendo calçado. Foram três faltas sofridas nos primeiros minutos, o que não mudou o comportamento do jogador. Ele seguiu buscando a bola no campo de defesa, tentando os lances, quase sempre de forma individual, e sofrendo com a falta de espaço.

A primeira chegada, no entanto, foi da Argentina. Aos sete minutos, Casemiro errou na tentativa do domínio e a sobra ficou com Lo Celso, que bateu da meia-lua, à esquerda de Alisson.

O primeiro lance de perigo do Brasil aconteceu somente aos 27. Miranda recebeu cruzamento da esquerda, dominou e encheu o pé. A bola passou por Romero, mas Otamendi salvou em cima da linha.

O Brasil parecia desentrosado, com Jesus e Firmino encontrando dificuldades para jogar juntos. Philippe Coutinho, bem marcado, também estava sumido, o que deixou a equipe dependendo de Neymar E até pela falta de companhia, o atacante insistia demais nas jogadas individuais, o que minava as possibilidades da seleção.

Paulo Dybala, em cobrança de falta, teve o último bom momento do fraco primeiro tempo. E quando se esperava que o Brasil crescesse depois do intervalo, foi a Argentina que criou as melhores chances da partida até então.

Tite ficou satisfeito com o desempenho da seleção brasileiro | Foto: Pedro Martins/MoWA Press

Logo com um minuto, Lo Celso tentou de cabeça e parou em Alisson Aos cinco, Icardi recebeu em profundidade, cortou a marcação e bateu travado, também com perigo. No lance, Danilo se contundiu e deixou o campo sentindo dores no tornozelo esquerdo.

Somente quando Neymar voltou a encontrar espaço, o Brasil incomodou novamente a Argentina. Aos 23 minutos, ele arrancou, fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. Richarlison, que acabara de entrar, tentou na segunda trave, mas mandou para fora. No minuto seguinte, o atacante do Paris Saint-Germain cobrou falta ensaiada para Arthur, que encheu o pé e parou em Romero.

Os últimos minutos foram de um Brasil mais ofensivo, dono da posse, mas totalmente sem criatividade. Casemiro tentou em cobrança de falta de longe, que desviou na barreira e raspou a trave. Mas, nos acréscimos, Neymar cobrou escanteio da esquerda na cabeça de Miranda, que se antecipou a Romero e definiu a vitória brasileira.

O técnico Tite se mostrou satisfeito com o desempenho da seleção brasileira no triunfo sobre a Argentina. A vitória por 1 a 0 veio somente nos acréscimos do segundo tempo, o que não impediu o treinador de considerar a sua equipe merecedora do resultado.

"Tem diferentes níveis para se enfrentar a Argentina. Hoje (ontem) ela (seleção) mereceu vencer", avaliou. "O Brasil foi melhor e o desempenho da equipe foi premiado com o gol. Poderia ter sido em outro momento, mas foi no fim. A equipe ficou concentrada, martelando. O escanteio foi fruto de botar volume no jogo", contou.

Tite reconheceu os méritos do adversário na anulação das principais peças da seleção. "Muitas vezes, ela retardou o jogo, a Argentina jogou com essa proposta, alternando os contra-ataques com seus homens de frente. Ela fez, criou oportunidades para fazer o placar", elogiou.

Questionado sobre os motivos de o Brasil não ter apresentado um futebol dos mais convincentes, o treinador defendeu os seus comandados, mas admitiu que a atuação foi prejudicada pelo forte calor em Jeddah.

"O calor úmido retira a velocidade do jogo. O oxigênio não vai para o cérebro e você começa a ter erros. O calor úmido é forte e desgastante", explicou.

