Medina avança direto e Filipinho supera repescagem em Portugal

Peniche – Na briga pelo título da temporada, os brasileiros Gabriel Medina e Filipe Toledo avançaram à terceira fase nesta terça-feira (16), no primeiro dia de disputas na etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe. Medina, líder da temporada, teve mais facilidade ao avançar direto da primeira fase. Filipinho precisou passar pela repescagem.

Em dia de ondas fracas, com direito aos "supertubos" de Peniche, Medina mostrou estar em grande forma nesta reta final da temporada ao anotar 13,17 e vencer o norte-americano Patrick Gudauskas (4,77) e o também brasileiro Samuel Pupo, convidado da organização, que anotou 6,03.

Filipinho, com 9,56, foi surpreendido pelo compatriota Tomas Hermes, com 10,50. O local Miguel Blanco, na mesma bateria, não passou de 4,17. O resultado obrigou o vice-líder do campeonato a disputar a repescagem, quando derrotou Pupo por 12,67 a 5,03. Filipinho ainda não sabe quem enfrentará na terceira fase.

Medina vai duelar contra o australiano Ryan Callinan, que disputa a categoria de acesso à elite do Circuito Mundial e foi um dos destaques da etapa passada, na França. Ele havia eliminado Filipinho e chegou até a final, quando foi batido pelo compatriota Julian Wilson.

Wilson, por sinal, é outro candidato ao título. Em sua estreia, nas águas de Peniche, ele anotou 14,50 e superou o compatriota Connor O'Leary (12,00) e o local Vasco Ribeiro (9,47). Wilson, terceiro colocado no campeonato, também não sabe quem enfrentará na terceira fase.

Medina, Filipinho e Wilson fazem um duelo direto na briga pelo título da temporada. O primeiro é o único que pode faturar o troféu em Portugal, com uma etapa de antecipação. Os outros dois precisam brilhar no mar para evitar a conquista do bicampeonato de Medina.

Entre os demais brasileiros em Peniche, também avançaram direto à terceira fase Ítalo Ferreira, Tomas Hermes, Ian Gouveia e Jessé Mendes. Samuel Pupo e seu irmão Miguel Pupo e Wiggolly Dantas foram mal na primeira fase e acabaram se despedindo da etapa na repescagem. Já Michael Rodrigues e William Cardoso superaram a repescagem e foram à terceira fase.

