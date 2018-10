Corrida Internacional em Manaus levará vencedores à São Silvestre

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou nesta quarta-feira (17), a abertura das inscrições para a 9ª edição da Corrida Internacional Cidade de Manaus, que será realizada no dia 24 de outubro, em comemoração aos 349 anos da capital.

O anúncio foi feito em coletiva no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, um dos palcos da programação de aniversário de Manaus, idealizado e realizado pela prefeitura. As inscrições estão abertas para 2 mil concorrentes, desde as 15h desta quarta-feira.

“É uma corrida importantíssima, porque vai levar a nossa participação para a São Silvestre”, destacou o prefeito Arthur Neto, lembrando que os vencedores irão receber as passagens para que possam participar da maior corrida pedestre do país, a São Silvestre, realizada em São Paulo, no último dia do ano.

Solidariedade

Além do caráter comemorativo e do estímulo ao esporte, a 9ª Corrida Internacional Cidade de Manaus também traz a marca da responsabilidade social e da solidariedade, com a realização de uma campanha para arrecadar latas de leite e fraldas, que serão destinados ao Fundo Manaus Solidária, para futura doação a instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade.

Os dois mil inscritos receberão os seus kits mediante documento original com foto, comprovante de inscrição e uma lata de leite ou um pacote de fralda.

“Quero destacar esse espírito solidário que as equipes da Prefeitura de Manaus têm demonstrado, mobilizando-se para que cada campanha nossa seja bem-sucedida”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, durante o evento de lançamento da corrida.

Internacional

Já tradicional nas comemorações do aniversário da cidade, a corrida foi retomada no ano passado e, desta vez, com abrangência internacional. “Nós fizemos o convite a vários consulados instalados em Manaus e eles estão em contato com atletas de seus países e estamos aguardando a confirmação da participação deles”, afirmou o secretário de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Além de comemorar os 349 anos de Manaus, este é também um evento voltado à participação dos servidores, que tem sua data comemorativa no dia 28 de outubro. “Por isso, abrimos as categorias de Servidor e de Estagiário”, finalizou João Carlos.

A corrida

A concentração será às 7h, com largada às 7h30, em frente ao Anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste.

As inscrições poderão ser realizadas pelo site semjel.manaus.am.gov.br. Serão duas mil vagas divididas em quatro categorias, nos naipes masculino e feminino: Geral, Servidor, Estagiário e Pessoa com Deficiência (PCD).

Os vencedores pelo masculino e feminino da prova geral serão premiados com medalha, troféu e passagem para participar da 94ª Corrida Internacional de São Silvestre. Os primeiros colocados das outras categorias receberão brindes, além de medalhas e troféus.

A 9ª edição da Corrida Internacional Cidade de Manaus conta com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Amazonas, Samel, Podium Mania, Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam) e Magistral.

