Negociação de Lucas Paquetá escancara crise política no Flamengo

Rio de Janeiro – Não foi à toa que a cúpula do Flamengo concedeu uma entrevista coletiva na última quarta-feira (17) para explicar a negociação de Lucas Paquetá com o Milan por um valor inferior ao da multa rescisória.

O clube italiano vai pagar 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões), sendo que 70% deste valor fica com o Rubro-Negro. A repercussão junto aos torcedores e também internamente foi a pior possível, pois o clube carioca terá eleição presidencial em 8 de dezembro.



Diante deste cenário, a chapa Branca, de oposição, liderada por Marcelo Vargas, ingressou com um pedido de impeachment do presidente Eduardo Bandeira de Mello. A estratégia é apenas para mostrar indignação, já que sequer há tempo hábil para um processo desses ser finalizado a menos de três meses do fim do mandato de Bandeira.

No Conselho Deliberativo, por meio do presidente do órgão, Rodrigo Dunshee, foi aberto um inquérito para apurar a situação e também a contratação do atacante Vitinho, no meio do ano, junto ao CSKA Moscou, da Rússia.

Existe a suspeita de comissões pagas de maneira ilícita. A investigação em relação a Paquetá leva em consideração o momento da venda e o valor. Bandeira de Mello, na quarta-feira (17), se defendeu dizendo que esta era a vontade do jogador e que não houve nenhuma ilegalidade na transação.

A investigação em relação a Paquetá leva em consideração o momento da venda e o valor | Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

“Temos um acordo de confidencialidade com o Milan e isso nos impede de falar de números, mas podemos falar de tudo, para não dar margem para declarações maliciosas, típicas de processo eleitoral. Esse tipo de fofoquinha só prejudica o Flamengo. A transação foi feita por um valor muito próximo da multa, considerado suficiente e atrativo. No futebol mundial vocês vão encontrar pouquíssimas transações com valor total da multa”, disse Bandeira na ocasião.

Na eleição presidencial de dezembro, Bandeira apoia seu atual vice-presidente de futebol, Ricardo Lomba, na chapa Azul. Porém, a oposição vem forte com a chapa Roxa, de Rodolfo Landim.

Ainda concorrem Marcelo Vargas, pela chapa Branca, e José Carlos Peruano, que ainda não definiu a cor de sua chapa. No total 8.044 sócios vão decidir em 8 de dezembro o próximo presidente do Flamengo.

Dentro de campo, o técnico Dorival Júnior vai definir nesta sexta-feira (19), em treino previsto para a parte da tarde, o time para o duelo de domingo (21) contra o Paraná, às 18h (de Manaus), no estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais

Em busca do tri, Thiago Neves comando legião de bicampeões do Cruzeiro

Cruzeiro bate Corinthians e fatura o hexa da Copa do Brasil