Lutador amazonense encara desafios no México e visa renome mundial

Manaus - Com quatro vitórias após retomar a carreira no MMA, o lutador amazonense Rafael Ceará se prepara para dois grandes desafios no México. No próximo dia 27, Rafael irá encarar o brasileiro Jonathan “Pedebolo” Amaral na 8ª Copa Chiapas de Jiu-jitsu Brasileiro, que acontecerá em Tuxtla Gutiérrez, em Chiapas.

Já no dia 10 de novembro, o duelo será contra o mexicano Orlando Pool, campeão peso-meio-médio (até 77kg) do Legacy MMA, na cidade de Mérida. Os combates serão verdadeiros testes para o atleta que sonha alto após ter parado por dois anos.

Com um cartel de 13 vitórias e três derrotas, Rafael Ceará vive um bom momento aos 29 anos. Agora, a missão é conquistar mais duas vitórias no México para abrir novas portas.

“Estou em um momento muito legal da carreira e me sentindo muito forte, muito bem. Estou lutando na categoria até 77kg. A primeira vai ser contra um brasileiro e estou indo em busca de um grande desafio. Com certeza é um cara muito forte. Quero me habituar ao clima e espero fazer uma grande luta. Depois, vou lutar contra o campeão e acredito que irei ganhar com certeza. Essa é uma oportunidade boa para me destacar cada vez mais no cenário internacional”, disse o lutador.

O atleta faz campo com outros mestres consagrados | Foto: Divulgação

Para conquistar os objetivos, Rafael segue uma rotina forte de treinamentos. Além de fazer a parte de trocação na própria academia, o atleta faz campo com outros mestres consagrados para estar preparados tanto para a luta no solo quanto para o jogo em pé.

“Recentemente, venho de três vitórias e retornei a sete meses. Conquistei quatro vitorias no primeiro round e tenho lutado bastante competições de jiu-jitsu e tenho ficado em primeiro lugar. Represento na Team Rafael Ceará, mas também treino boxe com o professor Carlos Fiola na Vila olímpica e luta olímpica com o Waldecir (Silva). Minha rotina é diária de muito treino”, finalizou.

