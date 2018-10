Iranduba busca título inédito na Libertadores de Futebol Feminino

A competição continental será disputada pela primeira vez na região Norte do Brasil e contará com a presença de 12 equipes. | Foto: Marcely Gomes

Manaus -No próximo dia 18, Manaus será palco da edição 2018 da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino. A competição continental será disputada pela primeira vez na região Norte do Brasil e contará com a presença de 12 equipes.



Para buscar o título inédito, o Iranduba, represente do Amazonas no campeonato, segue se reforçando. Na última semana, o Hulk anunciou a contratação de mais três atletas que fazem parte da seleção brasileira. Entre elas, a principal é a meia-atacante Andressinha, que retorna ao time após disputar a liga norte-americana.

Após conquistar o oitavo título estadual consecutivo, o Iranduba mudou o foco para a Libertadores. O time comandado pelo técnico Igor Cearense vem tomando uma cara nova e deve sofrer mudanças na equipe principal para a disputa da competição continental.

Aos 23 anos, Andressinha chega para a sua segunda passagem pela equipe. Outra jogadora que defende a seleção brasileira contratada pelo clube foi a também meia Raquel Fernandes, 27, que se destacou no último Campeonato Brasileiro quando vestiu as cores da Ferroviária-SP. Em 26 jogos pela equipe paulista, Raquel balançou as redes 13 vezes.

Jogadora do Iranduba | Foto: Márcio Melo

O terceiro reforço para o Alviverde foi na defesa. Buscando uma concorrente para Monalisa na lateral-direita, o Iranduba anunciou a chegada da experiente Barrinha, 30, que também estava na Ferroviária, mas coleciona passagens por equipes como Braga-POR e Corinthians.



As atletas se juntam a atacante Ludmila Barbosa, 27, que também foi contratada para a Libertadores e já treina com o elenco do Hulk, que hoje conta com 35 atletas.

Na primeira fase da Libertadores, as 12 equipes participantes serão divididas em três grupos de quatro. Todos que pertencem a mesma chave duelam entre si, em turno único. Avançam diretamente às semifinais os melhores colocados de cada chave, além do melhor segundo colocado.