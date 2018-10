Corrida internacional Cidade de Manaus acontece nesta quarta (24)

A corrida acontecerá no complexo turístico da Ponta Negra | Foto: Divulgação

Manaus - Os 349 anos de Manaus serão comemorados em grande estilo com a realização da 9ª Corrida Internacional Cidade de Manaus, nesta quarta-feira, 24/10, no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste.

O evento realizado pela Prefeitura de Manaus terá concentração às 7h e largada às 7h30. Os vencedores da corrida serão premiados com passagem aérea para representar Manaus na 94ª Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo.

Os 2 mil inscritos estão divididos em quatro categorias, sendo Geral, Servidor, Estagiário e Pessoa com Deficiência (PCD). A expectativa é reunir mais de 5 mil pessoas durante o evento. E o percurso da corrida será de 5 quilômetros, com trajeto saindo do anfiteatro da Ponta Negra até a entrada do condomínio Jardim das Américas e, em seguida, retorna para o anfiteatro, onde será a linha de chegada.



A 9ª edição da Corrida Internacional Cidade de Manaus é coordenada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Amazonas, Samel, Podium Mania, Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam) e Magistral.

*Com informações da assessoria



