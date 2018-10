Falcão anuncia aposentadoria da seleção brasileira de futsal

Maior jogador de futsal de todos os tempos, Falcão anunciou que fará sua última aparição oficial pela seleção no próximo domingo (28) | Foto: Luciano Bergamaschi

São Paulo (SP) – O torcedor brasileiro terá apenas mais uma chance de se deliciar com a ousadia, os dribles e os gols de Falcão. Na tarde de ontem (23), o maior jogador de futsal de todos os tempos anunciou que fará sua última aparição oficial pela seleção no próximo domingo (28) , diante do Paraguai, em Jaraguá do Sul.

Aos 41 anos, o jogador do Magnus/Sorocaba planeja se aposentar das quadras até o fim de 2019, e ultrapassou a primeira barreira para isso. Por meio de suas redes sociais, Falcão se declarou à seleção brasileira, camisa que defendeu 257 vezes e marcou 399 gols, conquistando o bicampeonato mundial em 2008 e 2012, além de 11 Grand Prix e cinco Copas América.

“Acabou – agora por decisão minha. Chegou a hora que eu não queria nunca que chegasse, a hora da despedida. Cantarei o hino pela 258º vez com a amarelinha e tentarei chegar ao gol 400 com a seleção. Termino com a certeza que fiz o meu melhor durante esses 20 anos. Vibrei muito com as muitas vitórias, chorei e sofri muito com as poucas derrotas, mas sei que fiz e deixei o meu melhor”, escreveu o atleta.

“Como foi bom fazer, junto com toda seleção, vocês acordarem cedo aos domingos pela manhã para nos assistir, para assistir o Falcão 12. A vida profissional e pessoal toma outros rumos. As dores chegam, o corpo acusa e já não consigo entregar o que sempre entreguei. Obrigado a todos que passaram ali comigo, por anos ou por dias, atletas e membros da comissão técnica. Foi lindo, foi prazeroso, foi fantástico. Vocês fãs e torcedores, obrigado. Escrevo, nesse momento, com lágrimas escorrendo, porém com a certeza de dever cumprido”, completou.

Em 2019, o jogador deve realizar uma partida comemorativa em São Paulo para encerrar a trajetória de 20 anos com a amarelinha.

Trajetória

Falcão estreou profissionalmente no futsal pelo Corinthians, em 1994. Desde então, nos 24 anos de carreira, foram 10 clubes e 72 títulos conquistados, entre eles nove nacionais, sete Libertadores e um Mundial. Em 1998, estreou pela seleção brasileira, onde levantou 29 canecos.

Fora do futsal, o veterano teve uma passagem pelo futebol em 2005, quando defendeu o São Paulo, adicionando o Paulista daquele ano no vasto currículo de títulos. Ao todo, Falcão acumula mais de 100 taças, sendo, assim, um dos atletas mais vitoriosos da história dos esportes coletivos.