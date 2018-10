5 mil pessoas participam da Corrida Internacional de Manaus

Manaus - Mais de 5 mil pessoas acordaram cedo, nesta quarta-feira (24), para comemorar os 349 anos de Manaus participando da 9ª edição da Corrida Internacional Cidade de Manaus, no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste. Os vencedores da prova, realizada pela Prefeitura de Manaus, foram premiados com passagem aérea para a 94a edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada anualmente, no dia 31 de dezembro, em São Paulo (SP).

“O nosso trabalho é proporcionar as pessoas uma qualidade de vida de verdade. Todos os participantes vieram aqui para comemorar os 349 anos da nossa Manaus. Esse ano tivemos um diferencial que é o prêmio principal com a passagem para um homem e uma mulher representarem Manaus na Corrida de São Silvestre. Seguimos o que nos determinou o prefeito Arthur Neto, e podemos, assim, considerar a corrida deste ano um sucesso”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Além da já tradicional categoria de Servidor, que visa homenagear os servidores públicos que atuam na Prefeitura de Manaus, a edição desde ano contou com uma categoria especial para os Estagiários do executivo municipal, como destaca o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Lucas Bandiera.

“Dentro das orientações do prefeito Arthur Neto e do Planejamento 2030 a gente tem oferecido mais qualidade de vida para o servidor, fazendo com que ele sinta melhor, produzindo mais e tornando uma cidade cada vez melhor para a gente viver”, salientou Bandiera.

A Corrida Internacional Cidade de Manaus realiza ações sociais e de inclusão também, pois, além de contar com uma categoria especialmente para as Pessoas com Deficiência (PCD), foram arrecadados aproximadamente 2 mil donativos que serão repassados ao Fundo Manaus Solidária e, posteriormente, doados a uma instituição de caridade.

Coordenada pela Semjel, a 9ª edição da Corrida Internacional Cidade de Manaus conta com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Amazonas, Samel, Podium Mania, Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam) e Magistral.

A corrida

Foram pouco mais de 12 minutos após dada a largada para se conhecer o campeão da 9a edição da Corrida Internacional Cidade de Manaus. O atleta profissional Juarez Silva, 31, superou os concorrentes e irá representar Manaus na Corrida Internacional de São Silvestre, a ser realizada no último dia do ano, 31 de dezembro, em São Paulo.

“Esse ano tivemos esse atrativo que é a passagem para a Corrida de São Silvestre. O meu foco principal era participar da São Silvestre, eu já estava correndo atrás de patrocínio pra conseguir a passagem. E agora com essa vitória e a passagem garantida vou ter tranquilidade para treinar e representar bem o Amazonas na São Silvestre”, disse.

Alguns minutos depois passava pela linha de chegada, Franciane dos Santos, 28, a campeã Geral Feminino e que também irá representar Manaus na São Silvestre. Coincidência ou não Franciane é esposa de Juarez, o campeão Geral Masculino.

“Eu estou muito feliz de estar participando e ganhar a passagem para São Silvestre e representar Manaus. E correr pelo aniversário da cidade, que está de parabéns e nós todos também, é uma alegria imensa. A gente tá um mês de casado e ir junto com ele para São Paulo é uma alegria grande”, contou.

Os vencedores das outras categorias receberam troféus e medalhas, assim, como os dois mil inscritos receberam medalha por participação.

Este ano a corrida voltou a ser internacional e contou com atletas de diferentes países, como Portugal, Estados Unidos, Peru, Venezuela entre outros. Como é o caso da venezuelana, Paola Goite, 23, que mora em Manaus há três anos. “Parabéns para Manaus pelos 349 anos. Aqui é muito bom, eu já moro aqui há três anos e eu amo Manaus. Mesmo que seja quente, é ótimo Manaus. Obrigado por me acolher tão bem, Manaus”, contou empolgada e com um sotaque ainda carregado de espanhol.

Personagens fantasiados ganham destaque nas corridas pedestres e na Corrida Internacional Cidade de Manaus não é diferente. O professor de jiu-jitsu, Cosmo Dias, 57, participou do evento vestido de kimono. “Correr de kimono é incentivar as pessoas a praticar esporte, seja o jiu-jitsu ou a corrida. Alguns correm fantasiados de Capitão América ou outra fantasia e eu corro de kimono”, declarou.

Vencedores

Categoria Geral – Feminino

Campeã: Franciane dos Santos





Masculino

Campeão: Juarez Silva





Categoria Servidor – Masculino

Campeão: Fernando Araújo





Feminino

Campeã: Francisca Pinto





Categoria Estagiário – Feminino

Campeã: Ângela Dias





Masculino

Campeão: Jorge Luiz





Categoria PCD – Masculino

Campeão: Dedson Freitas





Feminino

Campeã: Camila Custódio

