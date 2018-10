Manaus FC goleia Tufão por 4 a 0 no Amazonense Juvenil

| Foto: Divulgação

Manaus - Depois de três tropeços, o Manaus FC voltou a vencer no Campeonato Amazonense de Futebol da categoria Juvenil (Sub-17). Pior para o São Raimundo, que foi derrotado por 4 a 0 na tarde desta quinta-feira, 25 de outubro, no estádio da Ulbra, no Japiim, Zona Sul da capital amazonense. O duelo foi válido pela quinta rodada da competição.



O zagueiro Jhonata abriu ao placar logo no início do primeiro tempo, aproveitando de cabeça a cobrança de escanteio pelo lado direito. Na sequência, Stanrley ampliou com um toque de categoria na saída do goleiro adversário. No final da etapa inicial, Breno cobrou pênalti com maestria e aumentou a contagem para 3 a 0.

Na etapa complementar, o time da Colina se abriu mais ainda e o Gavião do Norte passou a ter novas oportunidades para golear. Apesar de ter desperdiçado várias chances, o Manaus FC fechou a conta com um golaço, novamente marcado por Breno num chute de fora da área, no ângulo superior direito.

Com o resultado, o Gavião do Norte chegou aos seis pontos no Grupo A do Estadual Sub-17 e voltou ter chances de avançar à próxima fase. A equipe do técnico Fábio Alves faz o jogo da classificação contra o Tarumã, dia 3 de novembro.

Empate na outra partida

No outro desta quinta-feira na Ulbra, Tarumã e Cliper ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Tarumã chegou aos 10 pontos e manteve a ponta do Grupo B, seguido do São Raimundo, que tem nove.