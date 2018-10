Melo e Kubot concorrem ao prêmio de melhor dupla do ano

O polonês Lukasz Kubot e o brasileiro Marcelo Melo com o troféu do ATP 500 de Pequim, conquistado nesta temporada | Foto: NICOLAS ASFOURI

São Paulo (SP) – Marcelo Melo e Lukasz Kubot vão em busca de mais uma conquista nesta temporada: a de melhor parceria do ano na opinião dos fãs do tênis. Eles estão concorrendo ao ATPWorldTour.com Fan’s Favourite Awards, o prêmio da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) que define, em simples e duplas, os eleitos pelo público como seus favoritos do ano.



A votação está aberta até esta sexta-feira (2) e pode ser feita no site da ATP. Nesta semana, Melo e Kubot disputam o Masters 1000 de Paris, na França.



Na etapa final da temporada, a dupla vem conquistando resultados de destaque, jogando muito bem e com confiança. Foi assim nos dois títulos na China, neste mês de outubro: o ATP 500 de Pequim e o Masters 1000 de Xangai.

Antes ficaram com o vice-campeonato no US Open, último Grand Slam do ano, em setembro. Depois da Ásia, seguiram para o ATP 500 de Viena, na semana passada, parando nas semifinais, diante dos britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, que acabaram campeões. No total somaram 10 vitórias seguidas.

Na etapa final da temporada, a dupla vem conquistando resultados de destaque, jogando muito bem e com confiança. | Foto: NIC BOTHMA

“As últimas semanas foram muito boas, logicamente, pelos resultados. Eu e o Lukasz temos jogado muito bem. Em Viena, foi um detalhe, que desta vez não foi para o nosso lado. Eles (Salisbury e Skupski) jogaram muito bem também. Foi um excelente jogo. Agora é colocar essa confiança dos torneios que tivemos aqui para Paris e, depois, para o Finals, seguindo essa mesma rotina de treino, de pensamento, que a chance de continuar tendo bons resultados é grande”, afirmou Melo.



“Vamos passo a passo. Estamos em Paris desde sábado (27) e já iniciamos os treinos aqui. Do US Open para cá, a gente vem só crescendo. Acho que voltamos a jogar o nosso nível, então é seguir firme e manter o foco”, completou o tenista.

Na primeira rodada em Paris, a dupla, que joga como cabeça de chave número 3 na capital francesa, enfrentará nas oitavas de final, em dia e horário a serem definidos, os vencedores da partida entre o paquistanês Aisam Ul-Haq Qureshi e o grego Stefanos Tsitsipas, e os franceses Gregoire Barrere e Adrian Mannarino.

Dois dos maiores tenistas da história, Rafael Nadal (líder) e Novak Djokovic (vice-líder) jogarão o Masters 1000 de Paris não apenas para conquistar o título, mas também para começarem a semana que vem no topo do ranking mundial. Os dois estão separados por apenas 225 pontos e tem objetivos diferentes: enquanto o espanhol defende quartas de final e busca o troféu inédito, o sérvio não jogou no ano passado e almeja a quinta conquista em solo parisiense.



No momento, o Touro Miúra lidera com 7660 pontos e tenta um resultado melhor do que no ano passado, quando caiu nas quartas de final, ao desistir antes do duelo diante de Filip Krajinovic, sérvio sensação que terminou com o vice-campeonato.

Já Nole não participou na edição do ano passado, pois ainda buscava se recuperar da lesão que o tirou das quadras por meses. Por isso, o sérvio vem ainda mais motivado para conseguir um bom resultado e conquistar mais uma vez o torneio.

Além de decidir quem ficará com a liderança do ranking, também será mais uma disputa acirrada entre os dois tenistas. Com 33 títulos de Masters 1000, Nadal é o recordista de conquistas em torneios dessa categoria e com 32, Djokovic vem logo atrás e pode igualar o feito caso conquiste pela quinta vez o Masters 1000 de Paris.

Curiosamente, no ano passado, o torneio de Paris teve uma final muito inesperada, já que o americano Jack Sock e o sérvio Filip Krajinovic disputaram a grande decisão pelo título do último Masters 1000 da temporada. De virada, o norte-americano superou uma das maiores zebras da história do tênis mundial e ficou com seu primeiro (e único) troféu desta categoria na carreira.