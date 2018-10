Real Madrid anuncia demissão do técnico Lopetegui

Julen Lopetegui não é mais o treinador do Real Madrid | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) - Julen Lopetegui não é mais o treinador do Real Madrid. Na tarde de ontem (29), a equipe espanhola emitiu um comunicado anunciando a demissão do treinador. Após um começo aquém das expectativas, a goleada para o rival Barcelona, no último domingo (28), foi a gota d’água para o técnico, que deixa o time após 135 dias de trabalho.



Santiago Solari, técnico do Castilla, assume o cargo interinamente. “Esta decisão, adotada com a máxima responsabilidade, tem como objetivo mudar a dinâmica em que se encontra o plantel principal quando todos os objetivos da temporada ainda estão alcançáveis”, disse o clube no comunicado. “O Conselho de Administração entende que existe uma grande desproporção entre a qualidade do grupo do Rea Madrid, que conta com oito jogadores que concorreram ao prêmio de melhor do mundo, algo sem precedentes na história do clube, e os resultados obtidos até agora”, completou.

Durante os pouco mais de quatro meses em que dirigiu o clube, o espanhol de 52 anos contabilizou seis vitórias, dois empates e seis derrotas, deixando a equipe com a nona colocação do Campeonato Espanhol, com 14 pontos, sete a menos que o líder Barcelona. Assim, o treinador é demitido pela segunda vez em menos de cinco meses.

Em junho, dois dias antes da Copa do Mundo, a Real Federação Espanhola optou por rescindir contrato com Lopetegui, que havia desagradado a cúpula da entidade após firmar contrato com o time merengue sem sequer avisá-los. Agora, o Real Madrid, que não vence no Campeonato Espanhol há cinco rodadas, algo que não acontecia desde 2009, busca o reencontro com as vitórias sob o comando de Santiago Solari.

Ex-meia da geração dos galácticos, o argentino pode dar mais oportunidades a Vinícius Júnior, com quem trabalhou no Castilla, a equipe B do time. Segundo a imprensa espanhola, Antonio Conte desponta como principal nome para assumir o cargo. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, analisa com bons olhos a chegado italiano, de acordo com o jornal Mundo Deportivo.