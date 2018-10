Brasil chega perto de medalha, mas termina apenas em 7º no Mundial

São Paulo (SP) – A seleção brasileira feminina de ginástica artística quebrou um jejum de 11 anos ao retornar a uma final por equipes, mas não conseguiu uma inédita medalha na manhã de ontem (30). No Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2018, que está acontecendo desde 25 de outubro em Doha, no Catar, as brasileiras alcançaram apenas o sétimo lugar na classificação geral com 159,830 pontos e viram os Estados Unidos no topo do pódio, seguidos de Rússia e China.



O grupo, formado por Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Thaís Fidelis, terminou a terceira rotação na terceira colocação. No entanto, após muitas falhas nas barras assimétricas, o último aparelho, perderam pontos e também posições, ficando apenas na sétima posição geral. Estados Unidos, com uma Simone Biles pouco concentrada, Rússia, China, Canadá, França e Japão ficaram à frente das brasileiras, enquanto a Alemanha fechou em oitavo.

A primeira rotação foi nas traves. Jade iniciou bem, acertou a acrobacia que a atrapalhou no último domingo (28), mas sofreu uma queda e somou a nota 11,466. Depois dela foi a vez de Rebeca, que cravou praticamente tudo e fechou sua nota em 13,300, um pouco menos que Flavinha, que alcançou os 13,600. A soma total do Brasil foi de 38,065 pontos, ficando na sétima colocação.

Depois foi a vez do solo. Jade iniciou com a nota 13,100, seguida de Flavinha, que praticamente cravou a série e fechou em 13,800. Thaís foi a terceira brasileira no solo, com 13,233, e ajudou a seleção a somar os 40,133 pontos, ainda garantindo a sétima colocação. Os EUA seguiam disparados na liderança, enquanto a Rússia conseguiu obter uma vantagem sobre a China.

Na terceira rotação, o salto, o Brasil cresceu. Jade foi a primeira e obteve a ótima nota de 14,600, seguida de Flavinha com 14,443 e Rebeca, que fechou em 14,633. Com os 43,666 pontos somados, o sonho do pódio era real, já que as meninas pularam para a terceira posição. No entanto, o quarto e último aparelho, as barras assimétricas, foram o pesadelo da seleção brasileira. Jade começou bem, mas teve um desequilíbrio forte e perdeu muitos pontos (12,233), enquanto Flavinha atuou de maneira regular em sua série (12,466). Para finalizar, Rebeca caiu e terminou com 12,966.

A partir desta quarta-feira (31) começam as disputas individuais. Caio Souza compete na final individual geral masculina, enquanto na quinta (1º), Flávia Saraiva e Jade Barbosa disputam na modalidade feminina.

