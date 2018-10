Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Brasil será em Manaus

Com a expectativa de atrair ao menos dois mil servidores públicos, entre ativos e inativos, movimentando a rede hoteleira e o comércio da capital, as Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC) do ano de 2019 serão realizadas no Amazonas.



Já batizada de OTC Verde, a OTC Manaus foi anunciada na noite da última segunda-feira (29) em Gramado (RS), durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos dos Tribunais de Contas do Mercosul, realizada no ExpoGramado, com as presenças da presidente e do vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins dos Santos e Mario de Mello, respectivamente, e de 70 integrantes da delegação do Amazonas que participam de 22 das 24 modalidades da competição.

Aos mais de 1,5 mil servidores-atletas e às autoridades presentes na solenidade de abertura, foi exibido um videoconvite no qual foi apresentada a capital amazonense, com suas as principais atrações e belezas.

Em seu discurso, além de convidar todos a conhecerem Manaus e as belezas da Amazônia, a conselheira Yara Lins dos Santos ressaltou que o TCE-AM terá grande satisfação em receber os atletas na OTC e dar o apoio institucional necessário para a realização dos jogos.

“O Tribunal de Contas do Amazonas reafirma seu compromisso com a fiscalização dos gastos públicos, mas sem esquecer do bem-estar dos servidores, motivo pelo qual apoiamos a prática de atividades desportivas. Vamos amar recebê-los em Manaus”, enfatizou a conselheira-presidente.

Modalidades

Na OTC Manaus, os atletas dos Tribunais de Contas poderão competir em diversas modalidades e categorias, entre elas o futebol society, futebol de salão, voleibol indoor, voleibol de praia, tênis de campo, tênis de mesa, corrida 5 quilômetros e 10 quilômetros, pesca esportiva, beach tênis, tiro esportivo, basquete, natação, bocha, boliche, dama, dominó, futevôlei, pebolim, poker, truco, sinuca, xadrez e etc.

Inscrições

Realizada pela Associação Nacional Olímpica, Recreativa, Cultural e Social dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (Anostc), a organização dos trabalhos para a OTC Manaus já iniciou há dois meses, segundo revelou o servidor do TCE-AM e membro da Anostc, Vinícius Dantas.

“Será a primeira vez que a região Norte recebe os Jogos dos Tribunais de Contas. A competição envolve uma logística grande para a realização das modalidades. Fizemos um levantamento prévio dos possíveis locais de competição e de hospedagens. Estamos avaliando junto a diretoria para definir tudo, sempre pensando na logística e no deslocamento dos servidores e dos respectivos acompanhantes”, informou Dantas, que compete em Gramado e preside a delegação amazonense.

Os Jogos em Manaus estão previstos para serem realizados em novembro de 2019, com o mesmo número de modalidades da competição em Gramado. Quando inscrições forem abertas em março, já estarão reservados os locais das competições e os leitos da rede hoteleira.

Mulheres do futsal goleiam argentinas​​

​Com grande atuação coletiva, a equipe de futsal feminino do TCE-AM estreou na 8ª Olimpíada dos Tribunais de Contas do Mercosul com uma vitória de 7 a 0 contra a equipe da província de La Rioja, da Argentina, na manhã de ontem (30).

O placar elástico marcou o início da participação da delegação amazonense na competição que possui nível internacional. Os gols foram marcados pelas atletas-servidoras Paula, Nataly e Marcela. A equipe agora se prepara para enfrentar as atuais campeãs dos jogos sul-americanos, o time argentino de Santiago del Estero, no que promete ser um grande embate de duas das equipes consideradas favoritas à conquista do torneio.

Futebol Society Livre

Já a equipe de Futebol Society categoria livre, do TCE, não teve a mesma performance das meninas do futsal e sofreram o revés de 7 a 1 contra a equipe do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO). Apesar da estreia ruim, a equipe ainda pode buscar a classificação se vencer as partidas restantes e torcer por uma combinação de resultados de outros jogos, já que apenas o primeiro colocado de cada grupo passa de fase. Já na quinta-feira (1), os amazonenses enfrentam o Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC).

A primeira partida de voleibol masculino terminou com o placar de 2 sets a 1 para a equipe do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). A equipe da Corte de Contas do Amazonas irá enfrentar a equipe de Santafe, da Argentina, amanhã (1º).

Já as duplas amazonenses de futevôlei Vinicius Dantas e Alessandro, além de Igor Hanan e Rildo Aguiar, terminaram as disputas ficando em 4º e 6º lugares, respectivamente.

As competições da 8ª Olimpíada dos Tribunais de Contas do Mercosul vão até sábado (3) e a delegação do Tribunal de Contas do Amazonas participa com 70 atletas-servidores, disputando 22 das 24 modalidades disputadas nesta edição. ​

Leia mais:

Real Madrid anuncia demissão do técnico Lopetegui

CR7 quer 6ª Bola de Ouro da carreira para ser o melhor da história