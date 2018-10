Guardiola é eleito melhor treinador do mundo

São Paulo (SP) – Na última terça-feira (30), a revista inglesa FourFourTwo encerrou a publicação de seu Top 50 melhores técnicos do planeta. A edição final contemplou os dez primeiros colocados, dando a primeira posição ao técnico espanhol Pep Guardiola, que atualmente trabalha no Manchester City.

“Foi tanta a qualidade no caminho do Manchester City rumo ao título inglês de 2018 que até os concorrentes deveriam dar pelo menos algum crédito a Guardiola. Os recordes da Premier League caíram como peças de dominós: em pontos conquistados, título garantido mais cedo, gols a favor, melhor saldo, maior sequência de vitórias, maioria de vitórias fora… Algumas ocasiões a sua equipe era de tirar o fôlego”, justificou a revista pela escolha.

A sequência da lista coloca o técnico Zinedine Zidane, que conquistou a sua terceira Liga dos Campeões consecutiva na última temporada e atualmente está sem clube. Diego Simeone, do Atlético de Madrid, Massimiliano Allegri, da Juventus, e Jurgen Klopp, do Liverpool, fecham os cinco melhores. Campeão da Copa do Mundo com a seleção francesa, Didier Deschamps foi o escolhido para a sexta posição.

Dentre os 50 treinadores, dois são brasileiros. O melhor ranqueado é Tite, que comanda a Seleção Brasileira. Na justificativa para a posição para o brasileiro, a revista ressaltou a melhora significativa do time após a era Dunga e elogiou a seleção por ter renovado com o comandante.

O outro nome de nosso país lembrado foi o de Renato Gaúcho, que conquistou a última Copa Libertadores sob o comando do Grêmio. O técnico ficou com a 28ª colocação, ficando a frente de nomes como Unai Emery, do Arsenal, e Gareth Southgate, semifinalista da última Copa do Mundo com a Inglaterra.

20 primeiros colocados da lista:

1 – Pep Guardiola (Manchester City-ING) 2 – Zinedine Zidane (sem clube / ex-Real Madrid) 3 – Diego Simeone (Atlético de Madrid-ESP) 4 – Allegri (Juventus-ITA) 5 – Jurgen Klopp (Liverpool-ING) 6 – Deschamps (seleção francesa) 7 – Mauricio Pochettino (Tottenham-ING) 8 – Maurizio Sarri (Chelsea-ING) 9 – Nagelsmann (Hoffenheim-ALE) 10 – Valverde (Barcelona-ESP) 11 – Tite (seleção brasileira) 12 – Leonardo Jardim (ex-Monaco / hoje sem clube) 13 – Di Francesco (Roma -ITA) 14 – Lucien Favre (Borussia Dortmund-ALE) 15 – Marcelino (Valencia-ESP) 16 – Luis Enrique (seleção espanhola) 17 – Janne Andersson (seleção sueca) 18 – Antonio Conte (sem clube / ex-Chelsea) 19 – Phillip Cocu (sem clube / ex-Fenerbahce) 20 – Thomas Tuchel (PSG) 28- Renato Gaúcho (Grêmio).

