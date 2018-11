RDS do Tupé será palco de etapas de circuito de ciclismo em novembro

Manaus - A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, gerida pela Prefeitura de Manaus, será palco de duas etapas do Circuito Trilhas e Praias, de ciclismo e mountain bike, que acontecerão nos próximos dias 18 e 19/11, nas comunidades Julião, Livramento e São João do Tupé.

A RDS vem se firmando como um importante espaço para a prática de atividades de turismo de aventura e esportes, alavancando o desenvolvimento sustentável do turismo de base comunitária, que é um dos pilares da política de gestão da unidade de conservação municipal.

As provas acontecerão em percursos diferentes, com oito, 16 e 21 quilômetros. O circuito é promovido pela empresa To Goal Sports Ventures, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

As provas que serão realizadas na RDS do Tupé corresponderão à segunda e terceira etapa do circuito. Na segunda, com um percurso de dez quilômetros, os atletas sairão da comunidade São João do Tupé indo até Nossa Senhora do Livramento, retornando pela praia. Na etapa seguinte, o percurso sairá do Livramento e irá até a comunidade Julião, retornando ao Livramento, com trechos de trilhas e praias paradisíacas.

“A RDS do Tupé tem um potencial turístico enorme e possui ótimos cenários para a prática de atividades esportivas, e estamos na busca permanente por parcerias que incentivem a realização desse tipo de atividade nas comunidades, para garantir geração de renda às famílias ribeirinhas e dar visibilidade à unidade de conservação municipal, como determina o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior.

Os interessados em participar das duas etapas podem se inscrever pelo link sympla.com.br/trilhaepraia até o 12/11, para a segunda etapa, e até 5/12, para a terceira etapa. O CEO do Goal Sports, James Júnior, destaca a excelente descoberta que foi para os adeptos da categoria conhecer as comunidades da RDS.

“Já praticamos há bastante tempo o moutain bike e a ideia é de no futuro transformarmos as comunidades sustentáveis do Tupé em complexos esportivos, com a perspectiva de trazer eventos nacionais e internacionais de ciclismo. Além de envolver a comunidade e incentivar a prática esportiva para crianças e adultos, estaremos apoiando com a geração de renda e ações sociais nas áreas”, afirmou.

Nos últimos dias 20 e 21/10, a comunidade Julião, na RDS do Tupé sediou a sexta etapa do campeonato estadual de Mountain Bike, levando 80 ciclistas a percorrerem trilhas com obstáculos naturais, trechos de areia e igarapés, num ambiente natural e que abriga o sauim-de-coleira.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Brasil se consolida entre os melhores países na ginástica artística

5 mil pessoas participam da Corrida Internacional de Manaus