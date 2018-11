Estrela do Norte e Abílio Nery empatam em jogão da Série Ouro no AM

Manaus - Num duelo com cara de decisão, Estrela do Norte e Abílio Nery empataram por 2 a 2 na noite desta terça-feira, 30 de outubro, na escurecida quadra da Vila Olímpica de Manaus. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Masculino – Série Ouro 2018.

O Estrela do Norte abriu o placar no primeiro tempo com Neto Pitillo aproveitando a assistência de Kelvin. O adversário veio para cima e criou várias chances, mas sem sucesso. No início da segunda etapa o time da Zona Leste de Manaus ampliou para vantagem após contra-ataque puxado por Mário Rubson Júnior e conclusão de Matheus.

O Abílio Nery, entretanto, mostrou porque é o time a ser batido na competição. Os supercampeões amazonenses conseguiram o empate com gols de Elias e Juninho. O time ainda aguentou a pressão quando ficou com um jogador a menos após a expulsão de Gianinni no final do segundo tempo.

Com o resultado, o Estrela do Norte chegou a quatro pontos em dois jogos – o time venceu o Amazonas FC por 3 a 0 na rodada anterior. O Abílio Nery também tem quatro pontos – a equipe venceu o Grêmio Alvorada por 3 a 0 na estreia.

Vila Olímpica às traças

A partida revelou aos amantes do esporte o drama administrativo da Vila Olímpica de Manaus. O local está abandonado pelo Governo do Estado, sem segurança, sem iluminação e com diversos registros de assaltos e arrombamento de carros que estacionam na área próxima dos ginásios e da pista de atletismo.

Resultados da 3ª rodada:

Grêmio Alvorada 2x3 Caec/Ufam

Estrela do Norte 2x2 Abílio Nery

*Com informações da assessoria

Leia mais

RDS do Tupé será palco de etapas de circuito de ciclismo em novembro

Grêmio leva virada em casa e River vai à final da Libertadores