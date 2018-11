Escola do Santos FC abre novas turmas, destacando formação de goleiros

Manaus - A Escola de Futebol Oficial do Santos FC em Manaus está com vagas abertas para os craques do futuro do Amazonas. A novidade é uma turma exclusiva para treinamento de goleiros, demanda crescente nas equipes de base do futebol amazonense.

Localizada na Arena APCEF Amazonas, ao lado do Tribunal de Contas do Estado (TCE) – Avenida Efigênio Sales, Parque 10 -, a Escola do Santos FC é referência na revelação de craques para o Estado e o País, inclusive tendo atletas em grandes clubes e na Seleção Brasileira Sub-17.

De acordo com o coordenador da escola, David Filho, a turma de treinamento de goleiros tem aulas as segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h. Podem participar arqueiros de todas as idades.

Já as aulas para novas turmas de jogadores de linha acontecem as terças e quintas-feiras, das 15h às 16h e das 16h às 17h. Cada turma pode ter até o máximo de 25 alunos.

Informações sobre matrículas podem ser obtidas pelos telefones (92) 98223-6633 ou 99449-0169.

*Com informações da assessoria.

