Torneio de Xadrez define 4 finalistas para o Campeonato Brasileiro

Manaus- Desde quinta-feira (1º), a capital amazonense se tornou a cidade do Xadrez. Isso porque a Semifinal 2 do 85º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez está sendo realizada no Clube de Xadrez Manauara, localizado na Rua Acre, Edíficio Levy Macedo - bairro Vieiralves, zona Centro-Sul. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Xadrez - CBX com realização da Federação Amazonense de Xadrez - FAX, com objetivo de classificar 4 'enxadristas' para a fase final do Campeonato Brasileiro Absoluto.

Segundo o vice-presidente da Federação Amazonense de Xadrez Paulo Lima, essa é a semifinal Norte e Nordeste, um momento único na qual os quatro vencedores vão disputar a final do brasileiro, em lugar ainda não definido. "Além dessa semifinal norte e nordeste, está ocorrendo outra entre sul e sudeste, depois teremos em cada uma delas, 4 finalistas", explicou.

| Foto: Divulgação





Ainda segundo Paulo, são 21 amazonenses competindo pelas vagas, de idade 14 a 60 anos que estão disputando com outros 9 estados do Norte e Nordeste.

Segue a lista dos jogadores:

http://chess-results.com/tnr373770.aspx?lan=10&art=2&rd=4&turdet=YES&flag=30&group=PB

A semifinal vai até este domingo (4) e para quem quiser prestigiar os enxadristas, basta comparecer ao local, porque a entrada é gratuita.

Do Sistema e Ritmo de Jogo

A Semifinal 2 do 85º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez será jogada pelo Sistema Suíço em 7 rodadas, com auxílio do Programa Swiss Manager, em 7 (sete) rodadas, com o Ritmo de 1h30 com acréscimo de 30 segundo por lance, desde o lance 1 ou 2h ko em caso de relógio analógico

Programação

Dia 03/11/18 (sábado)

4a. Rodada às 9h;

5a. Rodada às 15h00



Dia 04/11/18 (domingo)

6a. Rodada às 9h00;

7a. Rodada às 15h;

Cerimônia de Premiação às 19h30 .

Desempates (se houver) às 20h30

| Foto: Divulgação





Premiação

Além das 4 vagas pra final brasileira de xadrez, os ganhadores levam uma premiação de 6 mil reais.





*Com informações da assessoria.



Leia mais:

Real Madrid anuncia demissão do técnico Lopetegui

CR7 quer 6ª Bola de Ouro da carreira para ser o melhor da história

Fast Clube anuncia atacante Charles par a temporada 2019