Esporte na fase escolar traz dados positivos

Toda base que o indivíduo necessita para chegar ao movimento mais completo e eficiente na prática de um determinado esporte está na iniciação esportiva – termo dado aos princípios pedagógicos necessários à realização de uma modalidade.

Para que a criança alcance bons resultados na atividade escolhida, é preciso que antes suas percepções motoras sejam trabalhadas por meio da educação física. Aos seis anos de idade, a criança está em plena ascensão de suas habilidades motoras e desportivas, uma vez que seu cérebro está mais apto a receber informações.

A prática do esporte na vida da criança pode acarretar resultados positivos ou negativos. O que vai determinar esse resultado é a forma pela qual a atividade desportiva é apresentada à criança. Quando essa iniciação acontece de maneira correta, os benefícios serão positivos, porém, se a criança é submetida a atividades intensas e impostas sob pressão, o resultado será totalmente inverso.

Hoje, diferente de épocas passadas, as crianças passam mais tempo jogando videogame, ou assistindo TV, do que em contato com outros amigos em brincadeiras recreativas. No Centro Educacional Século as atividades esportivas mudam a rotina dos estudantes diariamente, por meio, de estímulos.

