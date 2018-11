Ronaldo Jacaré quebra tabu de brasileiros ao vencer Chris Weidman

Ronaldo Jacaré venceu Chris Weidman, no sábado domingo (3), no UFC 230, em Nova York (EUA), e pôs fim à supremacia do americano contra o Brasil. Chris havia vencido todos os outros lutadores brasileiros que enfrentou.

Depois de ter dificuldades no primeiro round, Ronaldo Jacaré cresceu ao longo da luta e, no terceiro assalto, colocou um direto de direita certeiro para nocautear o All-American aos 2m46s de luta e reencontrar o caminho das vitórias.

“Amo Chris (Weidman), ele é um cara legal e é um herói, uma grande pessoa. Estou orgulhoso e quero ser o melhor do mundo. Precisamos nos respeitar, eu e Chris temos muito respeito, mas dentro do octógono é guerra. Isso é MMA, eu confio nas minhas mãos e fiz meu melhor”, declarou Ronaldo Jacaré.

Com o resultado, Jacaré se recupera do revés contra Kelvin Gastelum em maio e se coloca novamente perto de conseguir uma disputa de cinturão, após bater o número 3 do ranking dos pesos-médios (até 84kg). Weidman, por sua vez, perdeu pela quarta vez nas últimas cinco atuações.

A fase do ex-campeão não é das melhores. Apesar de ter ter chegado no UFC 230 com um triunfo sobre Kelvin Gastelum, em sua última luta, ele acumula quatro derrotas nas últimas cinco lutas.

Apesar de ser do Espírito Santo, Ronaldo Jacaré começou sua carreira na luta em Manaus, por meio do jiu-jítsu e depois migrou para o MMA, passando pelo antigo Strikeforce até chegar ao UFC



