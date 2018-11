23ª Corrida do Fogo reúne mais de 2 mil pessoas na Ponta Negra

Manaus - Dando abertura ao mês de comemoração da emancipação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a 23ª edição da Corrida do Fogo reuniu mais de 2.500 pessoas na manhã deste domingo (4), na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A largada ocorreu no estacionamento recuado do calçadão do Parque Ponta Negra na Av. Cel Teixeira – Ponta Negra, às 6h26 para os cadeirantes e 6h30 para os demais competidores.

Momento da largada | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O evento tem por tradição, confraternizar com a sociedade amazonense os trabalhos desenvolvidos pela corporação ao longo do ano de 2018, conforme explica o Comandante Geral Coronel QOBM Mauro Marcelo Lima Freire.

"O interesse pelas corridas já faz parte da cultura dos amazonenses, vários participantes iniciaram sua paixão pelas competições por meio da Corrida do Fogo. E poder proporcionar esse momento de alegria e saúde é gratificante", disse o Coronel Mauro.

Essa é a 23ª edição da Corrida do Fogo | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Campeão da categoria 5km, o gari Leandro Silva Costa, compete a mais de cinco anos. "A primeira vez que participei de uma competição foi a Corrida do Fogo de 2011, mas em 2013 decidi ser atleta. Já são cinco anos correndo em diversos eventos e estou muito feliz por mais essa conquista", conta o vencedor.

Já na categoria 10km, a jovem Franciane dos Santos Moura foi a vencedora. "Me machuquei um pouco no final, mas consegui alcançar meu objetivo. Comecei a praticar atletismo com 10 anos de idade e hoje essa é minha profissão", revelou a atleta.

Competidores após o fim da corrida | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Vencedores

Na categoria Masculino 10km o 1º colocado foi Juarez Rosa Silva com 32 minutos e 22 segundos, o 2º lugar ficou com Eudi Jesus Piano Ynfante com 32 minutos e 55 segundos e o 3º colocado foi Wemerson Ribeiro Guimarães, com 33 minutos e 34 segundos.

Já na categoria feminina, as vencedoras foram; 1º lugar Franciane dos Santos Moura com 37 minutos e 27 segundos, 2º lugar Willy Sandra Nascimento e Silva 39 minutos e 48 segundos, 3º lugar Adriana Lopes de Farias 41 minutos e 27 segundos.

A largada para cadeirantes foi às 6h30 | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

No circuito de 5km na categoria masculina os campeões foram 1º colocado Leandro Silva Costa com 15 minutos e 41 segundos, 2º colocado Willdeberg Claudino dos Santos com 16 minutos e 03 segundos e o 3º colocado com Dionísio Cosmo Cardoso 16 minutos e 17 segundos.

Por fim, a categoria feminina de 5km tiveram as vencedoras 1º lugar Ciranildes Santos da Silva com 20 minutos e 08 segundos, Aldileia Sousa Gentil com 21 minutos e 20 segundos e 3º lugar com Thais Porfírio Dias com 21 minutos e 26 segundos.

Vencedoras na categoria feminina | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Emancipação

No dia 26 de novembro de 1998, o CBMAM deixou de ser uma diretoria da Polícia Militar do Amazonas e passou a ser uma instituição independente, ganhando a função de uma secretaria de Estado o que trouxe a viabilização de mais recursos e investimentos para trabalho dos bombeiros militares no atendimento à população.

