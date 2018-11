Em Manaus, meia-atacante Luana Grabias deixa o time do Iranduba

Manaus - Luana Grabias, atacante do Iranduba não faz mais parte do elenco do time. Isso porque a jogadora precisou voltar à cidade natal por motivos pessoais. O clube informou em nota no último sábado a saída da jovem.

A meia-atacante de 17 anos foi o quarto reforço do Hulk para 2018. Assim como Monalisa, Gisele e a recém-contratada Brenda, Luana faz parte da seleção brasileira sub-20.

Com passagens por clubes como Joinville e Coritiba, Luana estava na Adell/Chapecoense. Tem no currículo a artilharia do Mundial Escolar, na República Tcheca, e coleciona títulos no campo e no futsal.

"Tinham dois times que eu gostaria de jogar no Brasil, e o Iranduba é um deles. Estava quase de passagem comprada para os Estados Unidos, mas quem não quer jogar em um clube que a torcida idolatra e com um elenco pra ser campeão brasileiro. É meu primeiro clube profissional e acredito que foi a melhor escolha", exaltou na época a jogadora.

Luana veste a amarelinha desde o sub-15 e está na Granja Comary para um período de treinos com a seleção sub-20. "Ter jogado no Iranduba sem dúvida alguma foi uma grande experiência. Eu evolui como atleta, profissional e pessoa. Iranduba me fez crescer de uma forma que hoje me considero uma profissional completa", declarou a atleta.

Confira a nota do Iranduba

O Esporte Clube Iranduba da Amazônia informa que a atacante Luana Grabias não faz mas parte do seu elenco. Por motivos pessoais a atleta precisou deixar o clube e voltar para a casa de seus pais, em São José dos Pinhais - PR.

O Iranduba agradece pelos serviços prestados durante 8 meses em que Luana fez parte do seu quadro de jogadoras. Desejamos sucesso e boa sorte a atleta nesta nova etapa de sua vida.

*Com informações da assessoria

