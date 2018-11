Crianças de projeto da 30ª Cicom são premiadas em evento de luta

Manaus - Crianças do projeto Atroarí que participaram do 14º Campeonato Amazonense Submission de Jiu-Jítsu, no último domingo (04/11), foram premiadas. O evento que ocorreu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul, é uma realização da Federação Amazonense de Submission (Fasub).



David Washington, 9, foi campeão na categoria pena, enquanto Thaylla Gabriele, 10, na categoria pluma. Ambos foram agraciados com a faixa amarela de luta livre, sendo os dois primeiros alunos graduados do projeto, que é desenvolvido pela Polícia Militar, por meio da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em parceria com o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

Desde o ano passado, o projeto Atroarí é coordenado pela 30ª Cicom, hoje sob o comando do Capitão da PM Guilherme Sette. “O projeto funciona em parceria com a atuação da comunidade e tem o objetivo de guardar crianças e jovens em condições de vulnerabilidade social, das mazelas das drogas e da violência, tendo como ferramenta a filosofia da arte marcial e a inclusão social”, explica o capitão.

Segundo Sette, para participar do projeto e iniciar os treinos nas atividades oferecidas, como o jiu-jítsu, luta-livre e judô, a criança ou adolescente precisa estar matriculado e ser assíduo nas instituições de ensino.

Nova competição

Outros três atletas estão confirmados para representar o projeto Atroarí na Copa Arthur Neto que será realizada no dia 2 de dezembro pela Federação de Jiu-Jíitsu do Amazonas (FJJAM). Rickson Rian, 7, Weslley Gabriel, 9, e Wilian Pinto, 15 , já foram campeões de todos os principais campeonatos da FJJAM.

Polícia e Comunidade

A 30ª Cicom lançou, nesta segunda-feira (05/11), na Rádio 103,7 FM, o programa "Polícia e Comunidade". De acordo com Guilherme Sette, o objetivo do programa é levar informações sobre segurança pública à população da zona leste, aproximando a polícia da comunidade. “O programa busca mecanismos que aproximem a sociedade da Instituição”, conta Sette.

O programa será apresentado todas as segundas, quartas e sextas, de 11h ao meio dia e também ao vivo na página Interatividade Sucessos, no Facebook.

