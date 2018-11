Técnico do Barcelona diz que Messi só jogará se estiver recuperado

Messi sofreu uma fratura no braço | Foto: Divulgação





Longe dos gramados desde o último dia 20 devido a uma fratura no braço direito, Lionel Messi viajou com a delegação do Barcelona para a Itália, onde o time enfrentará a Inter de Milão nesta terça-feira, mas, segundo o técnico Ernesto Valverde, entrará em campo apenas se estiver 100% fisicamente.

"Vamos esperar o treino. Convoquei os que estão disponíveis. Quanto aos movimentos, (Messi) está bem, mas tem que ter esse ponto de segurança para poder jogar. Há a possibilidade de que comece como titular, fique no banco e entre depois ou que fique o tempo inteiro no banco. O que não vamos fazer é correr riscos", declarou Valverde em entrevista coletiva.

Líder do grupo B da Champions, com nove pontos, o Barça confirmará vaga nas oitavas de final caso vença a partida em Milão. O treinador espanhol garantiu que a classificação antecipada será consequência de um bom futebol e não o foco de seu trabalho.

"Nós nos preparamos para o jogo de amanhã sem pensarmos à frente. Gostaríamos de vencer e carimbar a classificação, mas por enquanto não há nenhuma equipe classificada, e nós temos essa oportunidade amanhã", disse.

"É preciso ter calma. Temos três vitórias na Liga dos Campeões, está tudo indo muito bem, mas sabemos que os adversários são difíceis. Na ida, estávamos vencendo por 1 a 0, e até a última fase do jogo não conseguimos confirmar a vitória", acrescentou.