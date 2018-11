Com Messi como incógnita, Barcelona visita a Inter na Champions

São Paulo (SP) – O Barcelona tem se virado bem desde que o atacante Lionel Messi sofreu uma lesão no braço e nesta terça-feira (6) terá que mostrar força contra a Internazionale, em Milão, pela Liga dos Campeões.

Na liderança do grupo B, com nove pontos, os espanhóis podem conquistar a classificação antecipada em caso de vitória. O astro argentino, inclusive, foi relacionado mesmo sem liberação médica, mas deve ficar apenas no banco de reservas.



Do outro lado, a Internazionale vem embalada no Campeonato Italiano, onde é a vice-líder, atrás da Juventus. Os italianos também estão na vice-liderança da chave, com seis pontos e buscam o triunfo dentro do Giuseppe Meazza para brigar pela primeira colocação.

Uma vitória da Inter pode classificar as duas equipes de forma antecipada caso Tottenham e PSV fiquem no empate, na Inglaterra.

O Tottenham busca permanecer com chance de classificação e impedir um vexame na fase de grupos. Para isso, os ingleses terão que mostrar força em Wembley. Já o PSV quer sobreviver na competição e espera surpreender o adversário.

Na corda bamba

Cotado como um dos favoritos para conquistar a Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain corre o risco de ser eliminado ainda na fase de grupos. Nesta terça-feira, os franceses vão em busca da recuperação diante do Napoli, na Itália.

A equipe de Neymar e companhia está na terceira colocação do grupo C, com quatro pontos, um abaixo do rival italiano. Uma derrota vai deixar o PSG distante da classificação para as oitavas de final da principal competição europeia da temporada.

O Napoli conquistou importante resultado ao empatar com o PSG no Parque dos Príncipes e já derrotou o Liverpool quando atuou no San Paolo. Por isso, os italianos estão motivados para conquistar os três pontos em seus domínios.

O líder do grupo é o Liverpool, que tem seis pontos. Os ingleses vão até a Sérvia para encarar o Estrela Vermelha, lanterna da chave. A partida não será fácil para os Reds, pois o rival ficou no empate com o Napoli na única partida que fez em seus domínios.

Se vencer, a equipe comandada por Jürgen Klopp ficará muito próximo de garantir um lugar na fase mata-mata da Liga dos Campeões.

