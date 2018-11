Manaus FC busca parceria com empresa de cimento

O Manaus FC segue trabalhando forte para alcançar os objetivos traçados pelo clube em 2019. Na noite de segunda-feira (5), no auditório do hotel Intercity Manaus, localizado na rua Marciano Armond, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital, o presidente do Gavião do Norte, Giovanni Silva, participou do lançamento oficial da Votorantim Cimentos no Amazonas.



De acordo com o dirigente, o encontro preliminar com os gestores da empresa paulista visa abrir as portas do clube para uma futura parceria. “Nossa ideia é aproximar o Manaus FC da Votorantim Cimentos. Esperamos estreitar ainda mais os laços e, quem sabe, ter um dos maiores grupos empresariais do Brasil estampando a camisa e patrocinando o Gavião do Norte”, projetou.

Para a gerente geral de marketing da Votorantim Cimentos, Graciela Mognol, a parceria com o Manaus FC é vista com bons olhos, uma vez que todo o público consumidor da empresa, seja ele pedreiro ou dono de loja, tem uma afinidade com o esporte, principalmente com a modalidade mais popular entre os brasileiros: o futebol.

“Estamos conversando. Falta pouca coisa, precisamos só fechar alguns detalhes. Mas a gente tem muito interesse e a reputação do clube é muito boa, casa com a nossa reputação e tem tudo para dar certo. Tenho certeza que nós vamos ter muito sucesso e 2019 vai ser um bom ano tanto para o Manaus Futebol Clube como para a Votorantim Cimentos”, afirmou Graciela.

A Votorantim Cimentos faz parte da Votorantim S.A., um dos maiores grupos empresariais do Brasil, que hoje está presente em 20 países, com mais de 536 unidades operacionais e empregando cerca de 40 mil pessoas. Centenária, a empresa fundada no interior de São Paulo chega a Manaus com o cimento Poty, que já está sendo produzido em solo baré e começará a ser comercializado a partir de dezembro.

