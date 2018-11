Estrela do Norte vence Tuna Luso e lidera Série Ouro

Manaus - O Estrela do Norte superou a Tuna Luso de Manaus por 2 a 0 e assumiu a ponta do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Masculino - Série Ouro 2018. A partida, válida pela quarta rodada da competição, foi realizada na noite desta segunda-feira (5), no ginásio Renné Monteiro, localizado na avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus.

Disputando gol a gol, a liderança da Série Ouro com o Abílio Nery, o Estrela do Norte abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Mário Rubson Júnior cobrou o tiro livre direto com firmeza e partiu para o abraço.

No segundo tempo, o Gigante da Zona Leste se superou para manter o placar. Com três atletas suspensos – Neto Pitillo, Guga e Carioca – a equipe teve apenas três opções para o técnico Breno Freitas trabalhar no banco de reservas. O gol que selou a vitória veio dos pés de Kelvin, aos 7 minutos, numa bela jogada individual e conclusão certeira no canto direito do goleiro Matheus.

Com o resultado, o Estrela do Norte chegou aos sete pontos na classificação. A vice-liderança é do Abílio Nery, que na partida de abertura da rodada desta segunda-feira venceu o Amazonas FC por 2 a 1. A equipe também chegou aos sete pontos, mas perde nos critérios de desempate - tem um gol a menos.

Jogos atrasados

Na sexta-feira (9) a Federação Amazonense de Futsal (FAFs) realizará os confrontos atrasados da segunda rodada, ambos na Vila Olímpica de Manaus, localizada na avenida Pedro Teixeira, Dom pedro, zona Centro-oeste da capital amazonense:

- Unidos do Alvorada x Estrela do Norte (19h45)

- ABC x Abílio Nery (21h)

Oito clubes disputam este ano o título da Série Ouro. O campeão será o representante do Amazonas na Taça Brasil de 2019.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus FC busca parceria com empresa de cimento

Com Messi como incógnita, Barcelona visita a Inter na Champions