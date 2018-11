Atletas do AM recebem passagens aéreas para os Jogos Escolares

Manaus - Pais, alunos, atletas e técnicos participaram de reunião, na manhã desta quarta-feira (7), para receber as passagens aéreas dos atletas que representarão o Amazonas na etapa final dos Jogos Escolares da Juventude (JEJs), que será realizado entre os dias 12 e 25 de novembro, em Natal (RN). A entrega ocorreu na Arena da Amazônia, localizada na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-sul de Manaus.

Após movimentar 57 municípios na fase classificatória, sendo 38 na fase final, na capital, os Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) recebeu, entre os dias 20 e 23 de setembro, as delegações do Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Distrito Federal e Mato Grosso para a a fase Regional II do JEJs (modalidades coletivas) .

O Amazonas leva para a fase final da competição uma delegação com 240 pessoas, entre atletas, professores e comissão técnica.

Atletas que participarão dos Jogos Escolares da Juventude, em Natal (RN) | Foto: Mauro Neto/ Sejel

Motivação

Segundo o chefe da delegação amazonense, Egídio Pinto, a reunião com os pais é fundamental, inclusive para motivar o aluno a manter os bons resultados que vem mostrando nos últimos anos.

“Essa conversa com os pais é de suma importância e o objetivo é passar informações a todos sobre a participação do Amazonas nesta etapa do JEJ’s. É necessário que os alunos saiam daqui com a consciência da importância que tem essa competição para eles. Queremos manter na fase nacional, o nível de conquistas de medalha que é de 12 a 16, mas é fato que temos a possibilidade de conseguir mais”, explicou.

Egídio destaca ainda a data de embarque das delegações. “Nós viajaremos em três etapas, levando atletas para as modalidades individuais e coletivas. A primeira será na madrugada do dia 12, onde mais de 50 atletas estarão embarcando rumo a Natal. Nas semanas seguintes, teremos mais duas levas, com 50 e 90 competidores, fechando nossa delegação”, finalizou.

Destaque

Uma das modalidades que sempre conquista medalhas para o Estado é a luta olímpica. Com grandes nomes como Bryan Lucas Pereira, Diana Alves e Ketellen Regina Fernandes, o time do Amazonas promete trazer o maior número de medalhas e ficar no mais alto lugar do pódio, conforme informou o técnico da equipe, André Leocádio.

“Nosso Estado é muito forte nesta modalidade. Desde 2005 temos uma representatividade muito respeitada. Quando a luta olímpica entrou nos jogos escolares, melhorou ainda mais e estamos entre os melhores do Brasil, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, mas nosso foco é conquistar mais medalhas e estar sempre nos primeiros lugares do pódio da modalidade”, afirmou.

A reunião foi uma realização da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc).

*Com informações da assessoria

